Realme, 125W Hızlı Şarj Teknolojisini Duyurdu

Çinli akıllı telefon üreticilerinin hızlı şarj yarışı hız kesmeden devam ediyor. Bugün de Realme, üst şirketi Oppo'nun hemen ardından kendi 125W'lık hızlı şarj teknolojisi Ultradart'ı resmen duyurdu.

Oppo’nun 125W Flash hızlı şarj ve 65W AirVOOC kablosuz şarj teknolojisini duyurmasından yalnızca bir gün sonra Realme, 125W UltraDart adlı kendi hızlı şarj teknolojisini duyurdu. Realme’nin Oppo’nun alt markalarından biri olduğunu düşünürsek bu gelişmenin çok da şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.

Realme tarafından yapılan açıklamalara göre 125W UltraDart hızlı şarj, 4.000 mAh kapasiteye sahip standart bir bataryayı sadece 3 dakikada yüzde 33 şarj edebilecek. Realme, son derece yüksek hızlı şarj teknolojisi için üç yollu bir şarj etme çözümü kullandığını belirtirken ısı artışını önlemek için eşzamanlı gerilim düşürme yöntemine başvurduğunu belirtiyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu denli yüksek bir hızlı şarj teknolojisinde en önemli sorun ısınma oluyor ve Realme, gerçekleştirdiği açıklamada tam da bu nedenle özellikle soğutma sistemi optimizasyonları üzerinde durduklarını belirtiyor. Şarj cihazının içinde bulunan ultra ince VC ısı emici plaka, hızlı şarj ile ortaya çıkan ısının emilmesini ve dağıtılmasını sağlıyor.

VOOC, Dart, Warp, SuperVOOC, SuperVOOC 2.0 ve SuperDart teknolojileriyle geriye dönük uyumluluğa sahip olan 125W UltraDart şarj teknolojisi, 125W'a kadar PPS, 65W’a kadar PD ve 36W’a kadar QC protokolünü destekliyor. Realme, yeni hızlı şarj teknolojisi için USB-C’den USB-C’de kablo gerektiğini belirtirken teknolojinin akıllı telefonlar dışında dizüstü bilgisayar ve tablet gibi cihazları da şarj edebileceğini belirtti.

Realme 125W UltraDart tanıtım videosu