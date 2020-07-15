Oppo, 125W Kablolu 65W Kablosuz Hızlı Şarjı Tanıttı

Oppo, akıllı telefonları adeta direkt trafoya bağlayacak 125W kablolu, 65W kablosuz hızlı şarj cihazlarını tanıttı. Şirket, yeni ürünleri ile birlikte hızlı şarj rekabetinde rakiplerinin bir adım önüne geçmiş durumda.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo’nun alt markalarından biri olan IQOO’nun yalnızca iki gün önce 120W’lık hızlı şarj teknolojisi Flash Charge’ı tanıtmasının ardından bugün de bir diğer Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, 125W hızlı şarj teknolojisini tanıttı. Üstelik Oppo, yeni hızlı şarj teknolojisinin yanında 65W AirVOOC kablosuz şarj, 50W mini SuperVOOC ve 110W mini hızlı şarj cihazlarını da gün yüzüne çıkardı.

Bildiğiniz gibi dünya, yeni nesil bağlantı teknolojisi 5G’ye hazırlanıyor ve 5G, 4G ile karşılaştırıldığında ciddi miktarda daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Şirketler, cihazlardaki batarya kapasitesini belli miktarda artırabildiklerinden yüksek enerji ihtiyacını karşılamak adına daha hızlı şarj teknolojileri geliştirebilmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Oppo’nun yeni 125W’lık hızlı şarj teknolojisi ise şimdilik bu yarışta zirveyi temsil ediyor.

Oppo'nun 125W hızlı şarjı, 4.000 mAh'lik bataryayı 20 dakikada şarj edebiliyor

Oppo tarafından yapılan açıklamalara göre 125W’lık hızlı şarj teknolojisi, 4.000 mAh’lik bir bataryayı 5 dakikada yüzde 41, 20 dakikada ise tamamen doldurabiliyor. Çoğu amiral gemisi telefonun kablolu hızlı şarj kapasitesinden daha yüksek bir kapasite sunan 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj cihazı ise yine 4.000 mAh’lik bir bataryayı 30 dakikada tamamen şarj edebiliyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi 125W kablolu ya da 65W kablosuz hızlı şarj teknolojilerinden bahsettiğimizde güvenlik, önemli bir soru işareti haline geliyor. Oppo, SuperVOOC ve VOOC hızlı şarj protokolleriyle uyumlu olan şarj cihazının 65W PD ve 125W PPS dahil genel protokolleri desteklediğini belirtiyor. Ayrıca 65W AirVOOC kablosuz şarj cihazında ısı artışını engellemek için bir yarı iletken soğutucu da bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şarj Teknolojileri Baş Mühendisi Jeff Zhang, “Dünya genelinde 5G'nin hızlandırılması ile yüksek güç tüketen uygulamaların artması, akıllı telefonların pil ömrünü etkilerken kullanıcıların şarj etme deneyimine de yeni zorluklar getiriyor.” derken açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“2014 yılında VOOC hızlı şarj teknolojisinin duyurulmasından bu yana OPPO, hızlı şarjın geliştirilmesine öncülük ediyor. Şimdi ise kullanıcılara güvenli, verimli ve kullanışlı ultra hızlı şarj deneyimi sunmak için, yüksek güce sahip, kablosuz kullanım sunan ve ultra küçük şarj teknolojileri alanındaki uzmanlığımızı ve sağladığımız avantajlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz.”