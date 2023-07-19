realme, bütçe dostu yeni akıllı telefonu C53'ü duyurdu. Dikkat çekici özelliklere sahip olan akıllı telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi realme, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "C53"ü duyurdu. Uygun fiyatlı bir telefon olarak karşımıza çıkan realme C53, fiyatına paralel özelliklere sahip. Gelin hep birlikte realme'nin bütçe dostu yeni akıllı telefonuna yakından bakalım.

realme C53, 6.74 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan LCD ekrana sahip. 90 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, çentikli yapısında 8 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun ekran/kasa oranı yüzde 90,3 olarak açıklanırken, parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edilmiş olarak görüyoruz.

Karşınızda realme C53

realme'nin yeni akıllı telefonu, 8 çekirdekli bir işlemci olan Unisoc T612'den güç alıyor. Bu güç 6 GB'ye kadar RAM, 128 GB'ye kadar da depolama alanı ile destekleniyor. Android 13 tabanlı sadeleştirilmiş bir arayüz olan realme UI T Edition ile çalışan akıllı telefon, 18W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Bu arada, realme C53'te "Mini Capsule" isimli bir yazılım teknolojisi var. Bu teknoloji, ön kameranın çevresinde Apple'ın iPhone 14 Pro modellerinde kullandığı Dynamic Island özelliği gibi bir bölüm oluşturuyor. Kullanıcı bu bölümde telefonun şarj durumunu, kullanılan veri miktarını ve gün içinde attığı adım sayısını görebilecek.

realme C53'ün kamera özelliklerine de bakalım. Bu akıllı telefonda 108 MP çözünürlük sunan ana arka kamerayı görüyoruz. Bu önemli bir detay çünkü bütçe dostu telefonlarda daha önce böyle bir çözünürlük değerini görmedik. Öte yandan, bu ana kameraya derinlik odaklı bir sensör daha eşlik ediyor. realme C53'ün ikili kamera kurulumu, tüketiciyi memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor.

realme C53 teknik özellikleri:

Ekran 6.74 inç, HD+ (1600 x 720 piksel), 90 Hz, LCD İşlemci 12 nm UNISOC T612 RAM 4-6 GB (LPDDR4X) Depolama 64-128 GB Ön Kamera 8 MP (f/2.0) Arka Kamera 108 MP (f/1.8) + derinlik sensörü Batarya 5000 mAh (18W) İşletim Sistemi Android 13 (realme UI T Edition) Bağlantı Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık Boyutlar 167.2 x 76.7 x 7.99 mm Ağırlık 186 gram

realme C53 fiyatı:

Versiyon Fiyatı 4 GB + 128 GB 120 dolar 6 GB + 64 GB 135 dolar

26 Temmuz itibarıyla piyasaya sürülecek akıllı telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.