TECNO, yaklaşmakta olan telefonu POVA Nova 3'ün batarya kapasitesini ve tasarımını açıkladı. Telefonun diğer özellikleri ise çoktan ortaya çıkmış durumda. Yeni telefonun birkaç hafta içinde duyurulması bekleniyor.

Piyasaya sürdüğü ürünlerle son dönemlerde Türkiye'de de ilgi görmeye başlayan teknoloji şirketi TECNO, bir süredir yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. "POVA Nova 3" isimli telefon ile ilgili gelen son haberler, bu akıllı telefonun özellikle de batarya performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

TECNO, resmi sosyal medya hesaplarında yaklaşmakta olan POVA Nova 3 ile ilgili bir paylaşım yaptı. Yapılan bu paylaşım, telefonun batarya kapasitesi ile tasarımını görmemizi sağladı. Öte yandan; telefonun diğer teknik özellikleri de zaten ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) ve Google Play Console gibi mecralardaki veritabanlarına eklendiğinden, cihazın neredeyse tüm özelliklerini biliyoruz. Gelin hep birlikte TECNO POVA Neo 3 ile ilgili tüm detaylarıyla bakalım.

Karşınızda TECNO POVA Neo 3

TECNO'nun yeni akıllı telefonu, 6.82 inç büyüklüğünde LCD ekranla donatıldı. 720p çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranı sunacak olan telefon, yan panele monte edilmiş parmak izi okuyucu sensör ile donatılacak. Telefonun delikli ekranındaki ön kamera ise 8 MP çözünürlük sunacak. Bu kamera, yüz tanıma için de kullanılacak.

TECNO POVA Neo 3, MediaTek'in Helio G85 işlemcisinden güç alacak. Bu güç 8 GB'ye kadar RAM, 128 GB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirilecek. Android 13 tabanlı HiOS 7.6 arayüzü ile çalışacak olan akıllı telefonun batarya kapasitesi ise 7.000 mAh olacak. 18W hızlı şarj desteği ile desteklenen batarya, günlük kullanımda oldukça avantaj sağlayacak gibi görünüyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, tasarım açısından dikkat çekici olan bir kamera kurulumu ve arka kasa görüyoruz. Telefonun ikili kamera kurulumunda 16 MP ana kamera ile 2 MP ikinci kamera bulunacak. İkincil kameranın portre odaklı olması bekleniyor. Bu arada; yapay zekâ bu telefonun kamera kurulumunu mümkün olduğunca destekleyecek.

TECNO POVA Neo 3 teknik özellikleri (kesinleşmedi):

Ekran 6.82 inç, 720p (1640 x 720 piksel), 90 Hz, LCD İşlemci MediaTek Helio G85 RAM 4-8 GB Depolama 128 GB Batarya 7.000 mAh (18W) İşletim Sistemi Android 13 (HiOS 7.6) Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 16 MP + 2 MP Boyutlar 170,67 mm x 77,6 mm x 9,3 mm Ağırlık 201 gram

TECNO POVA Neo 3 fiyatı:

TECNO cephesinden bu akıllı telefonun fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak telefonun temmuz ayı sona ermeden duyurulması bekleniyor. Duyuru gerçekleştirildiğinde, fiyat bilgisini de sizlerle paylaşacağız. Ancak şunu belirtelim; TECNO, POVA Neo 2'yi Türkiye'de 7.000 TL'ye satıyor. Yeni telefon da yine bu fiyat bandında olacaktır.