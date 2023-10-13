Çinli teknoloji şirketi realme, Mete Gazoz ile Melissa Vargas'ı "marka yüzü" yaptı. Yapılan iş birliği, tüm tarafları memnun etmiş gibi görünüyor.

Türkiye'de de büyük ilgi gören teknoloji şirketlerinden biri olan realme, tüketicilerin daha fazla dikkatini çekebilmek için önemli bir iş birliğine imza attı. Dünya Şampiyonu Millî Okçu Mete Gazoz ve Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı yıldızlarından Melissa Vargas ile masaya oturan realme, Türkiye'nin sevilen isimlerini "marka yüzü" yaptı.

realme ile Mete Gazoz ve Melissa Vargas arasındaki iş birliği, aslında önemli bir mesaj içeriyor. Şirket, dünyanın en iyi sporcularıyla iş birliği yaparak, "dünyanın en iyilerinden" olduğunu ima edecek. Yakın bir gelecekte, Mete Gazoz ile Melissa Vargas'ın yer aldığı reklamlar göreceğimizi şimdiden söyleyebiliriz.

Taraflar, yapılan anlaşmadan memnun

Tarafların yaptıkları açıklamalara baktığımızda, bu anlaşmanın herkesi memnun ettiğini görüyoruz. Bu bağlamda; realme Türkiye CEO’su Weijian Zhou tarafından yapılan açıklamada "Spor dünyasını fetheden iki olağanüstü yetenek, Mete Gazoz ve Melissa Vargas'ı realme'nin Türkiye'deki yüzleri olarak görmekten heyecan duyuyoruz. Her ikisi de realme'nin temsil ettiği cesaret ve adanmışlık ruhu ile en iyiyi sunmayı hedefleyen markayı seçen olağanüstü sporcular. “Dare to Leap” ruhuyla hep dünyanın en iyileriyle birlikte cesaretle ilerlediğimiz bu yolda teknolojinin hızı ve sporun gücünü realme’de bir araya getiriyoruz. Dünyanın en iyileriyle büyük başarılara imza atmak için sabırsızlanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mete Gazoz, anlaşma ile ilgili olarak "Yaptığım sporda mükemmelliğe ve yeniliğe değer veren, “fazla iyi” olma hedefini benim kadar benimseyen dünyanın hızla büyüyen markalarından, realme ile benzer amaçlara ulaşmak için bir yola çıkmaktan gurur duyuyorum. Birlikte yeni zirveleri hedefleyeceğiz.” ifadelerini kullanırken, Melissa Vargas ise "realme ailesinin bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum ve önümüzdeki dönemde birbirimize güç katacağımız süreci sabırsızlıkla bekliyorum. realme ile fazla iyi olmaya cesaret edenlerin dünyasında hep daha da fazla iyiyi hedefliyoruz." dedi.