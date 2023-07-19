realme, etkileyici özelliklerle donattığı yeni tableti Pad 2'yi duyurdu. Fiyatı açısından da fena sayılmayan tabletin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Peki bu tablet neler sunuyor?

Çinli teknoloji şirketi realme, bugün düzenlediği bir lansmanda yepyeni ürünlerini duyurdu. Bunların ilki, C53 olarak isimlendirilen yeni bir akıllı telefondu. Şirket ayrıca, "Pad 2" isimli yeni tabletini de tüketicilerle buluşturdu. Gelin hep birlikte realme Pad 2'nin özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

realme Pad 2, etkileyici özelliklere sahip bir tablet olarak karşımıza çıktı. 11.5 inç boyutlu ekran, 2K çözünürlük sunuyor ve IPS yapıya sahip. 120 Hz uyarlanabilir tazeleme oranı ve 450 nit parlaklık değeri sunan ekran, DC Karartma ve 1.07 milyar renk üretebilme yetenekleri sayesinde tüketicilere etkileyici bir deneyim sunmayı başaracak gibi görünüyor. Bu arada; orta kalınlıktaki çerçevede görüntülü görüşmeler için selfie kamera da bulunuyor.

Karşınızda realme Pad 2

realme'nin yeni tableti, MediaTek'in Helio G99 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Tabletteki Dynamic RAM özelliği ile depolama alanından 8 GB'ye kadar olan alan, sanal RAM olarak kullanılabiliyor. realme UI 4.0 arayüzü ile çalışan tabletin 8.360 mAh bataryaya sahip olduğunu, bu bataryanın 33W hızlı şarj desteği sunduğunu söyleyelim. realme'ye göre Pad 2, 17 saate kadar kesintisiz video izleme imkanı sunacak.

realme Pad 2'nin arka kısmında dairesel tasarıma sahip bir kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda yapay zekâ desteğine sahip olan 8 MP çözünürlüklü bir kamera bulunuyor.

realme Pad 2 teknik özellikleri:

Ekran 11.5 inç, 2K (2000 x 1200 piksel) çözünürlük, 120 Hz, IPS LCD İşlemci MediaTek Helio G99 RAM 6-8 GB Depolama 128-256 GB Ön Kamera Açıklanmadı Arka Kamera 8 MP Batarya 8360 mAh (33W) İşletim Sistemi realme UI 4.0

realme Pad 2 fiyatı:

Versiyon Fiyatı 6 GB + 128 GB 245 dolar 8 GB + 256 GB 280 dolar

1 Ağustos 2023 itibarıyla resmi olarak satışa sunulacak tabletin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.