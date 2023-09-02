Her ne kadar ilk gördüğümüzde heyecanlanmış olsak da birazcık kaynak araştırması yapınca RDR 3 haberlerinin asılsız olduğunu gördük.

2018 yılının en büyük nimetlerinden olan Red Dead Redemption 2, oyun dünyasını adeta yerinden oynatmış ve yeni standartlar belirlemişti. Büyüleyici grafikleri, içine çeken atmosferi, detaylı karakterleri ve trajik hikâyesi, Red Dead Redemption 2’nin sayısız ödüle layık görülmesini sağladı.

RDR serisinin sevenleri de ilk oyunla bu oyun arasındaki sıçramanın ardından gözünü üçüncü oyuna yöneltti. Ufacık da olsa geliştiriciden bir şeyler bekleyen oyuncuları bugün, başta oldukça heyecan verici olan “Red Dead Redemption 3 onaylandı” haberleri karşıladı. Fakat üzülerek söylüyoruz ki bu haberler asılsız.

Ortaya çıkan gelişmeler, Take-Two Interactive CEO’sunun 2021’deki açıklamalarına dayanıyor.

Yani 2 yıl önce söylenenler tekrar gündem olduğu için şu anda Red Dead Redemption 3 konuşuluyor ve Rockstar Games, oyunu sanki resmi olarak duyurmuş gibi haberler sunuluyor. Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick’in 2021’deki açıklamalarına baktığınızda direkt olarak RDR 3’e işaret eden bir şey bile göremiyorsunuz.

Neydi bu açıklamalar?

2021’in Kasım ayında Jefferies Virtual Global Interactive Entertainment Konferansı’nda konuşan Zelnick’e, şirketin en temelindeki yapımların, yani GTA ve RDR serisinin ömürleri hakkında soru sorulmuştu. Zelnick ise “gerçekten, ama gerçekten iyi olan bir şeyin devam edeceğini” söylemişti. Bunun ardından Zelnick, o tarihte çıkan James Bond filminden konu açıp; “eldeki her serinin James Bond gibi olmasını istersiniz” demişti.

Daha sonra ise Zelnick, GTA ve Red Dead serisini bu sınıfta gördüğünü belirtti. NBA’i bile örnek olması açısından sürekli devam edecek bir şey olduğundan Bond filmleriyle aynı sınıfa sokmuştu.

Fakat hem yerli hem de yabancı basın, bu açıklamaları alıp Red Dead Redemption 3’ün geleceğine yordu. Evet, Red Dead Redemption 3’ün geleceğinden şüphemiz yok fakat sağlam bir kaynak bunu belirtmedikçe de resmi olarak onaylandı diyemeyiz.

Bu tarihte Zelnick, şirketin çekirdeğindeki oyunların James Bond kadar uzun ömürlü olabileceğini belirtiyordu. Bu açıklama yeni oyunların geleceğini gösterse de bize GTA 6 veya RDR 3 onaylandı diyecek malzeme vermez.