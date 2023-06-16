The Verge'e konuşan Reddit CEO'su, API'ların aslında hiçbir zaman üçüncü taraf uygulamaları desteklemek için olmadığını söyledi. Ayrıca protestolar hakkındaki tavrını da korudu.

Reddit yönetimi, 19 Haziran’dan itibaren geçerli olacak şekilde üçüncü taraf uygulama geliştiricilerinin önüne taş koyan bir düzenlemeye imza atmıştı. Bu düzenleme ile Reddit’in API’ına erişim sağlamak artık ücretli hale geliyor.

Yıllardır süregelen düzenin bozulmasıyla Apollo gibi popüler Reddit uygulamaları, yıllık 20 milyon dolar gibi uçuk ücretler ödemeye mahkum bırakılacaktı ve dolayısıyla kapanma kararı aldı. Reddit’in geri adım atması için tüm platformda devasa karartma protestoları başlasa da görünüşe göre bunların hiçbiri işe yaramayacak.

Reddit CEO’su Steve Huffman, geri adım atmayacaklarını açıkladı

The Verge’den Jay Peters’a konuşan Steve Huffman, protestoların ardından dikkat çekici açıklamalarına devam etti. Huffman, röportaja önce protestolar hakkında yorumuyla başladı, Reddit’in kullanıcıları tarafından oluşturulan bir platform olduğunu vurguladı.

“Bugün değinmek istediğim en önemli noktalardan biri, Reddit'in kullanıcıları tarafından oluşturulmuş bir platform olduğu. Reddit için en sevdiğim benzetme, bir şehir benzetmesi. Şehirler fiziksel şeylerdir, ama aslında vatandaşları tarafından yaratılan canlı organizmalardır. Reddit'in hemen hemen aynı olduğunu düşünüyorum. Biz bir yandan platform ve teknoloji şirketiyiz, diğer yandan da yaşayan bir organizmayız, bu demokratik canlı organizma, kullanıcıları tarafından yaratılmıştır.

Bu demokratik değerler Reddit'te derinlere iner. Arada bir şehirlerde bir protesto olur ve bence şu anda tam olarak gördüğümüz şey bu. Anlaşmazlık içinde olsak bile, kullanıcıların Reddit'te protesto etmeyi yeterince önemsemesini, Reddit'te protesto edebilmesini ve ardından platformumuzun bu tür şeylerden sağ çıkabilecek kadar dirençli olmasını takdir ediyoruz.”

API hakkındaki yorumu ise “Bu bizim iş kararımız ve bu karardan dönmüyoruz” oldu:

“Daha önceki zamanlarda hareketlilik için biraz daha yerin olduğu karartmalar yaşadık. Ancak bu karartmanın özü, API fiyatlandırma değişikliğidir. Bu bizim ticari kararımız ve bu iş kararını geri almıyoruz.

Bu konuya girme konusunda nettik, bence kullanıcılarımızın muhtemelen bu karartmaya kızmalarının nedenlerinden biri de buydu, çünkü kazanılacak hiçbir şey yoktu.”

Apollo’nun kapatılışı Reddit’i de şaşırtmış:

“Bizimle çalışmaya istekli uygulamalarla çalışmaya istekli olduğumuz konusunda da nettik ve bu değişmedi. Şimdi en büyük iki uygulama (Apollo ve Sync) havlu attı. Bu beklenmedik bir şeydi ama hâlâ diğerleriyle konuşuyoruz. Ve bilirsiniz, bunun nereye varacağını göreceğiz.”

Hatırlatma: Apollo geliştiricisi Christian Selig, Reddit’in ocak ayında kendilerine API konusunda hiçbir değişikliğin planlanmadığını söylemişti.

Geliştiricileri üzen şey karar değil, fiyatlar olmuş. Ancak bu konuda da bir değişiklik düşünülmüyor:

“Sevmedikleri şey fiyat ancak fiyat budur. Reddit gibi bir uygulamayı çalıştırmak pahalı oluyor.”

Üçüncü taraf uygulamalar Reddit üzerinden kazanırken Reddit bir şey kazanmıyor:

Soru: Görünüşe göre bu geliştiricilerin çoğu daha küçük - belki bir kişi - ve sadece kapanmaya zorlanıyorlar. Bu insanlar milyonlar mı kazanıyor?

“Onlarla konuşuyorsun, git onlara sor! Milyonlar. Kaç abonesi var, fiyat listesi herkese açık paylaştı.

Kaç tane olduğuna dair bir tahminim var. Düşük bir abone sayısı vermiş, daha yüksek bir tahminim var. Ama bu bize gerçek paraya mal oluyor. Bu uygulamaları desteklemek için saf altyapı maliyetleri bize yaklaşık 10 milyon dolara mal oluyor. Ancak bu emek değil, bu Ar-Ge değil, bu güvenlik değil, bu makine öğrenimi değil ve platformumuzda olmayan kullanıcılara sahip olmanın neden olduğu para kaybını içermiyor. Sadece saf bulut harcaması. Bu gerçek para.”

API hiçbir zaman üçüncü taraf uygulamaları desteklemek için geliştirilmemiş…

“API hiçbir zaman üçüncü taraf uygulamaları destekleyecek şekilde tasarlanmadı. Var olmasına izin veriyoruz ve bunun suçunu üstlenmeliyim çünkü bunu uzun süredir tartışan kişi bendim. Ancak API'mizden ne ölçüde yararlandıklarını bilmiyordum - ve bu benim hatam. Bunların hayır kurumu olmadığını bilmiyordum.

Kullanıcılarımız için gerçekten iyi şeyler yapanlar, RedReader, Dystopia, Luna gibi gerçekten kendi maliyetlerine gerçek değer katmayı seviyorlar mı? Muaf ettik. Bu maliyeti taşıyacağız.”

İşin özü Reddit, üçüncü taraf uygulamalara bedavaya destek olmaktan sıkılmış ve anlık bir karar ile bu uygulamaların fişini çekmek için harekete geçmiş. Zaten işi protesto seviyesine de bu kararın bir anda verilmesi ve aslında CEO'nun, bu röportajın başında da söylediği gibi Reddit'in "kullanıcıları tarafından oluşturulan bir platform" olması.