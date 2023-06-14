Reddit yönetiminin API kararını geri çekmemesinin ardından en büyüğünden en küçüğüne tüm topluluklarda 48 saatlik büyük bir protesto başlamıştı. Reddit CEO'su ise bununla ilgili kullanıcıları sinirlendirecek bir açıklama yapmıştı. Şimdi ise toplulukların protestolarını süresiz yapacağı görüldü.

Tüm dünyanın bir araya geldiği ender platformlardan birisi olan Reddit, üçüncü taraf uygulamaları zora sokacak kararıyla günlerdir eleştiri yağmuruna tutuluyor. Reddit yönetimi, eleştirilere göğüs gererek attıkları adımı geri çekmezken geçtiğimiz günlerde platformda büyük bir protesto başladı.

Binlerce topluluk, Reddit’teki görünürlük durumunu ‘Gizli’ yapmaya başladı. Böylelikle Reddit’te yapılan ve yapılacak yüz binlerce paylaşım artık sadece bu topluluğa üye olanlar tarafından görüntüleniyordu. Sonuç olarak platform içindeki etkileşim en az seviyeye düşüyordu.

GÜNCELLEME: Protestolar süresiz uzayacak

Reddit CEO'sunun bu sabah ortaya çıkan, protestoların geçeceğini söyleyeceğinin ardından. Subreddit'lerin moderatörleri protestoları uzatacaklarını duyurdu. Paylaşılan bir gönderide, ilk başta 48 saat sürecek protestonun "süresiz" hâle getirileceği ifade edildi. Kullanıcılar, bu hamleleriyle Reddit'in API kararlarını değiştirmesini umuyor.

Açıklamada 300'den fazla topluluğun uzun süreli protestoya katılmayı kabul ettiği ifade edildi. Bu topluluklar arasında "r/aww, r/videos, "r/music", "r/futurology" gibi 110 milyondan fazla kullanıcısı bulunan subreddit'ler de yer alıyor.

Reddit CEO'sunun ilginç açıklamaları şu şekildeydi;

Protestoların ilk gününde Reddit çalışanlarıyla şirket içinde görüşme yapan CEO Steve Huffman'ın açıklamaları paylaşıldı. The Verge'ün eline geçen şirket içi mesajda CEO, çalışanlarına halk içine Reddit kıyafetleriyle bile çıkmamaları önerisinde bulundu.

Açıklamanın en ilginç yanıysa CEO'nun protestolar hakkındaki görüşüydü. CEO, protestoların "gelire çok da etkisinin olmadığını", pek çok subreddit'in çarşamba günü yeniden faal hale dönüşmesini beklediklerini ifade etti.

"Daha öncekiler de geçti, bu da geçer"

"Bununla ilgili çok fazla gürültü var. Gördüğümüz en gürültülüler arasında. Lütfen ekiplerimizin konu üzerinde olduğunu bilin ve Reddit'teki tüm patlamalar gibi bu da geçecek.

Kesinlikle yapacağımızı söylediğimiz şeye devam etmeliyiz. Tek uzun vadeli çözüm, ürünümüzü iyileştirmektir ve kısa vadede, yakalamamız gereken birkaç kritik mod aracı lansmanımız var."

7000’den fazla Reddit topluluğu protestoya katılmıştı!

Reddit’teki protestoya katılan toplulukları canlı olarak paylaşan Twitch’teki “reddark_247” kanalında, protestoya katılan topluluk sayısı 7400’e yakındı.

Protestoya katılan büyük topluluklardan bazıları ise şu şekilde:

r/funny (40 milyondan fazla üye)

r/aww (30 milyondan fazla üye)

r/gaming (30 milyondan fazla üye)

r/Music (30 milyondan fazla üye)

r/science (30 milyondan fazla üye)

r/todayilearned (30 milyondan fazla üye)

r/gadgets (20 milyondan fazla üye)

r/space (20 milyondan fazla üye)

r/videos (20 milyondan fazla üye)

r/creepy (10 milyondan fazla üye)

r/InternetIsBeautiful (10 milyondan fazla üye)

r/tifu (10 milyondan fazla üye)

Toplulukların gizli olmasıyla Reddit nasıl etkilendi?

Bu toplulukların gizli topluluklara çevrilmesiyle birlikte 458 milyon paylaşım, 5,7 milyar yorum, 66 milyon kullanıcının yazısı ve toplam 102 milyar karmaya denk gelen Reddit değerleri, tamamen içine dönük oldu.

Reddit’in, toplulukların da birbiriyle etkileşimde bulunduğu ve bu sayede daha da fazla paylaşıma ve etkileşime yer verdiği bir platform olduğunu akıldan çıkarmamak gerek.

Protestonun en başta 48 saat sürmesi planlanmıştı.

Reddit’e protesto başlatan karar neydi?

Reddit, üçüncü taraf uygulama geliştiricilerinin bugüne kadar ücretsiz olarak faydalandığı API’ını ücretli yapmıştı. Bu karardan etkilenen en popüler uygulama ise Reddit’in ana uygulamasının çok daha düzenli alternatifi olan Apolllo olmuştu.

Apollo, API düzenlemesiyle yılda 20 milyon dolar ödemeye mahkum edilmişti. Uygulama geliştiricileri, bu nedenle uygulamalarını kapatacağını açıklamıştı.