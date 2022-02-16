Yerli Telefon Redmi 10 2022 Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Türkiye'de üretilen Redmi 10 2022 ülkemizde piyasaya sürüldü. Orta segmentin hakkını veren akıllı telefon, ülkemizde 3 renk seçeneği ile satın alınabilecek. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip telefonun fiyatı ise tartışmaya açık...

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Çinli teknoloji şirketi Xiaomi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Redmi'nin yerli üretim akıllı telefonu 10 2022'yi tanıttığından bahsetmiştik. Bu akıllı telefon şimdi Türkiye'de piyasaya sürüldü. Fiyat biraz tartışılabilir gibi görünüyor olsa da Redmi 10 2022'nin sunduğu özellikler, yeni bir telefon arayışında olan vatandaşları etkileyecek gibi görünüyor. Peki bu telefon, tüketiciye neler vadediyor?

Türkiye'de üretilen Redmi 10 2022, 6,5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekranla geliyor. 90 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, Gorilla Glass 3 koruması ile destekleniyor. Delikli yapıdaki ekrana yerleştirilen ön kamera ise tüketicilere 8 MP çözünürlük sunuyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edilmiş durumda.

Karşınızda Türkiye'de üretilen Redmi 10 2022

Redmi 10 2022, MediaTek Helio G88 işlemciden (2.0 GHz) güç alıyor. Bu güç, 4 GB RAM ve 128 GB'ye kadar depolama alanı ile kombine edilmiş durumda. Telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryası 18 watt hızlı şarj desteği sunarken telefonla birlikte verilecek şarj cihazı, 22,5 watt hızlı şarja imkan tanıyor. Redmi 10 2022'nin işletim sistemi ise Android 11 tabanlı MIUI 12.5.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, fena sayılmayan özelliklere sahip dörtlü kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Telefonun 50 MP çözünürlük sunan ana arka kamerasına 8 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik odaklı kamera eşlik ediyor.

Redmi 10 2022 teknik özellikleri:

Ekran: 6.5 inç FHD+, 90 Hz tazeleme, IPS LCD panel

6.5 inç FHD+, 90 Hz tazeleme, IPS LCD panel İşlemci: MediaTek Helio G88

MediaTek Helio G88 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB ya da 128 GB

64 GB ya da 128 GB Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5.000 mAh (18 watt)

5.000 mAh (18 watt) Bağlantı: 4G Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 USB-C

4G Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 USB-C İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Android 11 tabanlı MIUI 12.5 Renkler: Karbon Grisi, Deniz Mavisi, Çakıl Beyazı

Karbon Grisi, Deniz Mavisi, Çakıl Beyazı Ağırlık: 181 gram

181 gram Boyut: 161,95 x 75,53 x 8,92 mm

Xiaomi Türkiye'nin resmi internet sitesinde satışa sunulan Redmi 10 2022'nin 128 GB depolama alanı için istenen para 4.499 TL olarak açıklandı. Peki bu fiyat ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de üretilen orta segment bir akıllı telefon için 4.499 TL sizce uygun mu? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.