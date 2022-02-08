Tasarımıyla Dikkat Çeken Honor 60 SE 5G Tanıtıldı

Geçtiğimiz haftalarda Honor 60 serisini tanıtan Honor, bugün bu serinin yeni ve daha düşük bütçeli üyesi Honor 60 SE 5G'yi tanıttı. Telefon, özellikle iPhone ve Android karması tasarımıyla dikkat çekti.

Daha önce Huawei bünyesinde faaliyet gösteren Honor, günümüzde akıllı telefon ve aksesuarlarıyla popüler bir markaya dönüşmeyi başardı. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Honor 60 serisini tanıtan üretici, bugün bu seride yer alan, fakat serideki modellere benzemeyen Honor SE 60 5G telefonunu tanıttı.

Bugün Çin’de tanıtılan Honor 60 SE 5G, fiyat/performans telefonlarına karşı mücadele edecek şekilde tasarlandı. Telefonun en fazla dikkat çeken kısmıysa şüphesiz tasarımı. Arka kısmında iPhone’larda gördüğümüz gibi bir kamera kurulumu tasarımı taşıyan telefon, ön kısmındaysa iPhone hatlarından uzaklaşarak ince kenarlı delikli ekran tasarımına dönüyor.

Honor 60 SE 5G neler sunuyor?

Donanım tarafına geldiğimizdeyse ne yazık ki çok fazla detay bulunmuyor. Honor, telefonu tanıtmış olsa da telefonun tüm özelliklerini henüz açıklamadı. Fakat şirket, yayımladığı posterlerle telefonun başlangıç modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama, bir üst modelinse 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacağını gösterdi. Ayrıca telefonların 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağını da doğruladı.

İşlemci tarafında hangi işlemcinin bulunacağı da açıklanmadı. Fakat bugüne kadar yayımlanan haberlerde çoğunlukla bir isim geçti: MediaTek Dimensity 9000. Son olarak kamera kısmına geldiğimizde telefon, alışkın olduğumuz bir kurulum sunuyor. 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP’lik bir kamera daha kurulumda yer alıyor. Ön kısımdaysa 64 MP’lik kamera yer alıyor.

Honor 60 SE 5G özellikleri:

Ekran: Full HD+ çözünürlük, 120 Hz ekran tazeleme hızı

Full HD+ çözünürlük, 120 Hz ekran tazeleme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 9000(?)

MediaTek Dimensity 9000(?) RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 64 MP ana kamera + 2 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP

64 MP ana kamera + 2 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP Ön Kamera: 64 MP

64 MP Batarya: 66 W hızlı şarj destekli, kapasitesi bilinmiyor

66 W hızlı şarj destekli, kapasitesi bilinmiyor Bağlantı: 5G

5G İşletim Sistemi: Magic UI 5.0

Honor 60 SE 5G fiyatı:

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 2.199 yuan (yaklaşık 4.700 TL + vergiler)

8 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 2.499 yuan (yaklaşık 5.300 TL + vergiler)

Telefonun Çin dışındaki ülkelere ve ülkemize ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.