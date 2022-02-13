Redmi 10 2022 global pazarda, sessiz sedasız kullanıcıların beğenisine sunulmak için piyasaya sürüldü. Redmi 10 2022 akıllı telefonu geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen 2021 versiyonu ile aynı olduğu belirtiliyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz ay tüm ekranı devasa bir parmak izi okuyucuya çevirecek teknolojisini tanıtarak biyometrik güvenlik alanında bir ilke imza atmıştı. Telefon alanında çoğu zaman bir yenilik ile dikkat çeken marka, bu kez pek de yeni olmayan bir telefonla gündem oldu.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında tanıtılan ve bütçe dostu bir telefon olarak ülkemizde de dikkat çeken Redmi 10 modeli, bu yıl yenilenerek 'Redmi 10 2022' adı altında yeniden piyasaya sürülecek. Gelin hep birlikte Redmi 10 2022'nin bize neler sunduğuna bir göz atalım.

Redmi 10 2022 özellikleri

Redmi 10 2022 orta seviyeli akıllı telefonun özelliklerine bakacak olursak; 161,95 x 75,53 x 8,92 mm ölçülerinde ve 181 gram ağırlığında olan akıllı telefon; Full HD+ çözünürlük, 90Hz ekran tazeleme hızı, 405 ppi piksel yoğunluğu ve Gorilla Glass 3, 6,5 inç ekrana sahip. Cihazın ön kamerası 8 MP, arka kamera kurulumu ise 50 MP birincil kamera, 120 derecelik 8 MP ultra geniş lens, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile donatıldı.

Akıllı telefonun işlemcisi ise Helio G88'dir. Cihaz, 4 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB'a kadar eMMC dahili depolama hafızası ile kutudan çıkıyor. Cihaz, Android 11 tabanlı MIUI 12.5 işletim sistemine sahip. 18 watt hızlı şarjı ve 9 watt ters kablolu şarjı destekleyen 5.000 mAh batarya ile karşımıza çıkıyor.

Akıllı telefonda güvenlik için, Face ID ve yan tarafa monte edilen bir parmak izi tarayıcısına sahiptir. Ayrıca akıllı telefon, çift sim 4G VoLTE, özel bir microSD kart yuvası, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, IR blaster, USB-C bağlantı noktası, çift hoparlör, 3,5 mm kulaklık girişi ve su sıçramalarına dayanıklı gövdeye sahip. Bu akıllı telefon teknik özellikler açısından Ağustos 2021'de duyurulan Redmi 10 ile birebir aynı.

Redmi 10 2022 fiyatı ve renkleri

Redmi 10 2022 akıllı telefonunun fiyatı hakkında henüz net bir cevap ve bilgi yok. İlerleyen zamanlarda geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz. Son olarak telefon; Karbon Grisi, Çakıl Beyazı ve Deniz Mavisi gibi üç renkte kullanıcıların beğenisine sunulmak için kutudan çıkacak.

Redmi 10 2022 temel özellikleri