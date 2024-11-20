Redmi, giriş seviye telefonu A4 5G'yi duyurdu. Aşırı uygun fiyatlı olacak telefon, günlük kullanım için oldukça ideal.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, düzenlediği bir etkinlikte "A4 5G" isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. Uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkan Redmi A4 5G, kendi sınıfında ilgi görmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki bu akıllı telefon tüketicilere neler vadediyor?

Redmi A4 5G, 6.8 inç boyutlu HD+ çözünürlük sunan bir ekranla donatıldı. 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, 600 nit tepe parlaklık değerine sahip. Ekrandaki çentiğe yerleştirilen selfie kamera ise 5 MP çözünürlük sunuyor.

Karşınızda Redmi A4 5G

Qualcomm'un Snapdragon 4s Gen 2 işlemcisinden güç alan telefon, 4 GB RAM ve 128 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. 4 GB sanal RAM desteğinin de bulunduğu telefon, Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü ile çalışıyor. Redmi'nin bütçe dostu telefonunda 18W şarj destekli 5.160 mAh batarya bulunuyor.

Telefonun arkasına baktığımızda dairesel olarak yerleştirilmiş bir kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Telefonun ana kamerası 50 MP çözünürlük sunarken ikinci sensörün detayları bilinmiyor.

Redmi 4A 5G teknik özellikleri:

Ekran 6.8 inç, HD+, 120 Hz, 600 nit, LCD İşlemci Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 RAM 4 GB Depolama 64-128 GB Ön kamera 5 MP Arka Kamera 50 MP + ikinci kamera Batarya 5.160 mAh (18W) İşletim Sistemi Android 14 (HyperOS)

Redmi A4 5G fiyatı: