ASUS, oyun odaklı telefonları ROG Phone 9 ve ROG Phone 9 Pro'yu tanıttı. Cihazlar, gerçekten de tam bir "performans canavarı".

ASUS’un çok büyük merakla beklenen ROG Phone 9 serisi telefonları, dün düzenlenen bir etkinlikle resmen tanıtıldı. Böylece AnTuTu testlerinde rekor kırarak daha çıkmadan performans gösteren telefonun tüm detaylarını öğrenmiş olduk.

Seri, standart ROG Phone 9 ve Pro modelden oluşuyor. Her ikisi de oyun odaklı telefonlar ve çok dikkat çeken özelliklerle geliyorlar. Oyun bilgisayarını andıran tasarımları, ne kadar güçlü olduklarının bir yansıması gibi.

ASUS ROG Phone 9 ve ROG Phone 9 Pro neler sunuyor?

Her iki telefon da 6,78 inçlik FHD+ çözünürlüğe ve 185 Hz’e kadar çıkabilen AMOLED ekranla geliyorlar. 185 Hz, sadece belli oyunlarda çalışıyor. Cihazda 2500 nite çıkan maksimum parlaklık sunulduğunu belirtmeden geçmeyelim.

İşlemci tarafına geldiğimizde telefonların kelimenin tam anlamıyla “performans canavarı” olmasını sağlayacak Snapdragon 8 Elite işlemciyle donatıldığını görüyoruz. Ona Pro modelde 24 GB’a çıkan LPDDR5X RAM eşlik ediyor. Depolama tarafında ise 1 TB’a ulaşan UFS 4.0 depolama görüyoruz. ASUS’un aktardığına göre Snapdragon 8 Elite, önceki nesildeki 8 Gen 3 işlemciye göre CPU performansında %45, GPU’da %40 daha iyi.

Tabii ki bu kadar güçlü oyun telefonlarının soğutma sisteminde de önemli iyileştirmelerde bulunulmuş. Şirket, %57 daha büyük bir grafit levhaya sahip olduklarını ve böylece önceki ROG telefonlardan birkaç derece daha soğuk çalışabildiklerini söylüyor.

İki model de öncekinden 300 mAh daha fazla olan 5.800 mAh’lik bataryaya sahip. Şirketin iddiasına göre sürekli oyun oynandığında 4,5 saat bitmeden gidebiliyor. 1000 şarj döngüsünden sonra kapasitesinin en az %80’ini koruyacağı da belirtilmiş. Hızlı şarj desteği 65W, kablosuz ise 15W olarak olarak açıklandı. Telefon, 46 dakika civarında 0’dan %100’e çıkıyor.

Son olarak kameraya baktığımızda telefonların ana kamera olarak 50 MP’lik Sony Lytia 700 sensörünü kullandığını görüyoruz. 13 MP’lik ultra geniş kamera değişmemiş. Telefoto tarafında ise Pro’da 32 MP’lik 3x zoom özellikli aynı kamerayı görüyoruz. Standart modelde ise geçen senenin aksine telefoto kamera yer almıyor. Ön tarafta 32 MP’lik selfie kamerası bulunduğunu ekleyelim.

Bunlar dışında 3,5 mm kulaklık jakı, Android 15, 2 işletim güncellemesi, IP68 suya ve toza dayanıklılık, ekran içine yerleştirilmiş parmak izi sensörü gibi özellikler var.

ASUS ROG Phone 9 teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, 185 Hz, FHD+, AMOLED, 2500 nit İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 12/16 GB Depolama 256 GB / 512 GB Arka kamera 50 MP, 13 MP Ön kamera 32 MP Batarya 5.800 mAh (65W) İşletim sistemi Android 15

ASUS ROG Phone 9 fiyatı

12 GB / 256 GB 1.100 euro 12 GB / 512 GB 1.150 euro

ASUS ROG Phone 9 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, 185 Hz, FHD+, AMOLED, 2500 nit İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 16/24 GB Depolama 512 GB / 1 TB Arka kamera 50 MP, 13 MP, 32 MP Ön kamera 32 MP Batarya 5.800 mAh (65W) İşletim sistemi Android 15

ASUS ROG Phone 9 Pro fiyatı