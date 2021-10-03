Redmi K50'nin Farklı Çiple Desteklenen 3 Modeli Olacak

Redmi K50'nin üç farklı modeli olacağı söylentisi hemen hemen doğrulanmış durumda. Görünüşe göre üç model de farklı çiple desteklenecek.

Qualcomm, yeni nesil amiral gemisi çipi Snapdragon 898’i yakında tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni bir amiral gemisi SoC'nin duyurusu genellikle aralık ayında gerçekleşir; yani iki ay içinde yeni bir çipimiz olacak. Bu aynı zamanda akıllı telefon satıcıları arasındaki rekabetin daha da kızıştığı anlamına geliyor.

Herkes yeni bir çip piyasaya sürmek için çabalıyor; ancak son 2-3 yılda gördüğümüz üzere, Xiaomi bu işlemciden güç alan bir akıllı telefonu piyasaya süren ilk kişi olacak. Bu, kendi amiral akıllı telefonunu rakiplerinden daha erken çıkarmak adına Redmi için de oldukça iyi bir şans. Ana aday ise Redmi K50 olacağa benziyor.

Seri üç farklı model içerecek

Son zamanlarda Redmi K50 serisinin konfigürasyonu hakkında pek çok söylenti duyduk. Bu söylentilerden biri olan serinin üç model içereceği neredeyse doğrulandı. İlginç bir şekilde, her üç model de farklı temel özelliklere sahip olacak gibi duruyor. Üstelik fotoğraf açısından da oldukça farklı modeller olacaklar. Vanilya varyantı 48MP ana kameraya sahip olacakken, yüksek sürüm 50MP ana kameraya sahip olacak. En üst sürüm ise, 108MP ana kamera ile desteklenecek.

Bir önceki model olan Redmi K40 oldukça gelişmiş bir kameraya sahipti; dolayısıyla üreticinin bu trendi sürdüreceğini ve Redmi K50'nin kamera açısından daha da güçlü olacağını düşünmek pek de yanlış olmayacaktır.

İşlemci, kamera ve hızlı şarj oranı dışında geriya kalan özelliklerde bir değişiklik olmayacak

Redmi K50, Redmi K50 Pro ve Redmi K50 Pro+ şeklinde üç model olacak. İşlemci, kamera ve hızlı şarj oranı dışında geriye kalan özellikler aynı olacak.

İşlemciler açısından bakacak olursak en yüksek sürüm (Redmi K50 Pro+) Snapdragon 898 ile Redmi K50 Pro+ olacak. Redmi K50 Pro'nun Snapdragon 888 işlemciye sahip olacağı söylenirken vanilya versiyonuyla ilgili hala kesin bir bilgi bulunmamakta.

Performans ve görüntüleme sistemi güncellemelerinin yanı sıra Redmi K50 serisinin ilk kez 100W hızlı şarjı destekleneceği ve 120W’a kadar hızlı şarj sağlayacağı da söylentiler arasında; ancak bunlardan ikincisi yalnızca Pro+ varyantında olacak. Bu bağlamda Pro versiyonun 100W şarjı desteklemesi, Vanilya versiyonun ise sadece 67W şarjı desteklemesi gerekiyor.