Xiaomi, yarın tanıtacağı Redmi K70 Ultra'nın "Champion Edition" ismini verdiği bir versiyonla geleceğini açıkladı. Bu versiyon, Lamborghini'nin Essenza SCV12 adlı süper otomobilden ilham alıyor.

Xiaomi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Redmi, geçtiğimiz yılın sonlarında amiral gemisi katili olarak nitelendirebileceğimiz K70 serisini tanıtmıştı. Şirket, 19 Temmuz, yani yarın da bu seriye dahil olacak K70 Ultra’yı tanıtmayı planlıyor.

Cihazın tanıtımına bir gün kala önemli bir duyuru yapıldı. Redmi, K70 Ultra’nın “Champion Edition” ismi verilen bir versiyonunun da geleceğini açıkladı.

Redmi K70 Ultra, Lamborghini'nin süper otomobillerinden ilham alıyor

K70 Ultra Champion Edition, K70 Pro’nun Champion Edition varyantına benzer özellikler taşıyor. Y şeklinde bir arka tasarıma sahip Cihazın, Lamborghini Essenza SCV12 süper otomobilden ilham aldığını görebiliyoruz. Lamborghini logosu da dikkat çeken kısımlarından.

Bu versiyon, yeşil ve sarı renk seçeneklerine sahip olacak. Cihazın özellikleri paylaşılmadı ancak teknik anlamda normal K70 Ultra’dan farklı olmayacağını sadece yarış meraklılarının ilgisini çekebilecek estetik odaklı bir telefon olacağını söyleyebiliriz. Sadece hafıza tarafında biraz daha iyi özelliklerle gelebilir

Redmi K70 Ultra nasıl özelliklere sahip olacak?

Yarın tanıtılacak K70 Ultra’da beklenen özelliklere bakalım. Cihazda, 6,67 inçlik 144 Hz yenileme hızına ve 1,5K çözünürlüğe sahip OLED ekran göreceğiz. Telefon, MediaTek’in amiral gemisi sınıfına sokabileceğimiz işlemcisi Dimensity 9300+’tan güç alacak.

Kamera tarafında 50 MP’lik ana, 8 MP’lik ultra geniş ve 2 MP’lik makro kamera göreceğiz. Önde ise 16 MP selfie kamerası bizi karşılayacak. 120W destekli 5500 mAh batarya da gelen bilgiler arasında. Son olarak cihazın yeni Pengpai T1 sinyal iyileştirme çipiyle %12 daha iyi Wi-Fi ve %20 daha iyi GPS performansı sunacağı söyleniyor.

Uygun fiyata premium özellikler arayanların çok seveceği K70 Ultra hakkında bildiğimiz özellikler bunlar. Daha fazla detayı yarınki tanıtımın ardından öğreneceğiz.