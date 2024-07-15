Xiaomi'nin büyük olasılıkla bu ay sonu duyuracağı katlanabilir ekranlı telefonu MIX Flip, Geekbench testlerinde göründü. Telefonun bazı özellikleri böylelikle netleşmiş oldu.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, önümüzdeki haftalarda önemli bir işe imza atacak. Şirket, muhtemelen temmuz ayı sonunda bir etkinlik gerçekleştirecek ve bu etkinlik kapsamında da "MIX Flip" olarak isimlendireceği katlanabilir ekranlı telefonunu duyuracak. Dikey olarak katlanabilecek telefon, Xiaomi için bir ilk olarak kayıtlara geçecek.

Bugünse yaklaşmakta olan Xiaomi MIX Flip ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geekbench'te ortaya çıkan telefonun, bazı özellikleri netleşmiş oldu. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Xiaomi MIX Flip ile ilgili detaylara yakından bakalım.

Xiaomi MIX Flip'in Geekbench sonuçları şöyle

Geekbench'te paylaşılan verilere göre Xiaomi MIX Flip, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak. Bu güç, 12 GB RAM ile eşleştirilecek. Android 14 ile çalışacak akıllı telefon, bu donanım özellikleriyle tek çekirdekli testlerde 2.807, çok çekirdekli testlerde ise 6.282 puan almış durumda.

Daha önce ortaya çıkan bilgiler, Xiaomi MIX Flip'in gelişmiş özelliklerle donatılacağını ortaya koydu. 4.740 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olması beklenen telefon, 67W hızlı şarj desteği ile rakiplerini koşeye sıkıştıracak. Ayrıca Xiaomi MIX Flip'te 32 MP selfie kamera, 50 MP ana arka kamera ve 60 MP telefoto kamera yer alacak.

Xiaomi, yaklaşmakta olan akıllı telefonuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak yaklaşmakta olan telefonun dikey katlanan modeller arasında ciddi ilgi göreceğini şimdiden söyleyebiliriz. Xiaomi'nin gerçekleştireceği lansman, MIX Flip'le ilgili tüm detayların gün yüzüne çıkmasını sağlayacak.