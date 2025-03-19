Xiaomi'den Çocuklar İçin Akıllı Saat: Redmi Kids Smartwatch

Xiaomi, Redmi markası altında çocuklar için üretilen akıllı saat modelini duyurdu. Gelişmiş özelliklerle donatılan saat, ebeveynleri memnun edecek gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'den en çok da ebeveynleri sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, Redmi markası altında çocuklar için tasarladığı ilk akıllı saatini duyurdu. Redmi Kids Smartwatch olarak isimlendirilen ve gayet kabul edilebilir bir fiyata sahip olan akıllı saat, tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor.

Redmi Kids Smartwatch, 360 x 390 çözünürlük sunan 1.68 inç boyutlu bir ekranla donatıldı. Piksel yoğunluğu 315 PPI olarak açıklanan bu ekran, 5 MP çözünürlük sunan bir kameraya da ev sahipliği yapıyor. Böylelikle anne ve babalar, diledikleri her yerde çocuklarının ne yaptığını görebilecekler.

Karşınızda Redmi Kids Smartwatch

950 mAh'lık bataryası ile 3 güne kadar kesintisiz kullanım imkânı sunan Redmi Kids Smartwatch, suya karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Hatta bu akıllı saat 20 metre derinliğe kadar olan sularda etkilenmiyor. 4 GB depolama alanına sahip olan akıllı saat bazı eğitim uygulamalarına destek verirken ebeveynler, GPS, Beidou, Wi-Fi, A-GPS ve yapay zekâ teknolojileri sayesinde çocuklarının konumunu anlık olarak takip edebilecekler. Ayrıca yapılacak ayarlar ile güvenli alanlar oluşturulabilecek ve çocuğun buradan ayrılması hâlinde ebeveyne bildirim göndermesi de sağlanabilecek.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre Redmi markalı saat, 69 dolar karşılığında satın alınabilecek. An itibarıyla Çin pazarında satışa sunulan saatin küresel pazara çıkıp çıkmayacağı ise şimdilik bilinmeyen hususlar arasında yer alıyor.