2024’te küresel akıllı saat sevkiyatları %7 azaldı. Apple’ın satışları gerilerken, Çinli markalar pazar payını artırdı.

2024 yılında küresel akıllı saat pazarı, tarihinde ilk kez bir düşüş yaşadı. Bir pazar araştırma şirketinin verilerine göre, yıl boyunca yapılan akıllı saat sevkiyatları önceki yıla kıyasla %7 oranında azaldı.

Küresel akıllı saat satışları, tarihinde ilk kez geriledi. Özellikle Apple, beklenen yenilikleri sunamaması ve Apple Watch Ultra 3’ün çıkmaması nedeniyle en büyük kayıplardan birini yaşadı.

Apple’ın satışları düşüşte

2024 yılında Apple Watch sevkiyatları %19 oranında azaldı. Bu düşüşün başlıca nedenlerinden biri, S10 serisinin kullanıcıları tatmin edecek yeni özellikler sunmaması oldu. Ayrıca, Ultra 3 modelinin piyasaya sürülmemesi, tüketicilerin yeni model almasını geciktirdi. Bunun yanı sıra Apple’ın kan oksijen sensörüyle ilgili patent anlaşmazlığı nedeniyle ABD’de aldığı satış ve ithalat yasakları, şirketin satışlarını olumsuz etkiledi.

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda Apple’ın pazar payı, 2024’ün son çeyreğinde %25’ten %22’ye geriledi. Kuzey Amerika, bu düşüşün en çok hissedildiği bölgelerden biri oldu. Küresel pazarda genel bir gerileme yaşanırken, Çinli üreticiler satışlarını artırdı. Xiaomi, Huawei ve Imoo gibi markalar, Çin pazarındaki paylarını %19’dan %25’e çıkardı. Böylece Çin, ilk kez Hindistan ve Kuzey Amerika’dan daha fazla akıllı saat sattı.

Çinli markalar, özellikle çocuk akıllı saatlerine yönelik artan ilgiyi değerlendirdi. Imoo, bu segmentte büyük bir büyüme kaydederek sevkiyatlarını %22 artırdı. Ancak en büyük artışı, Xiaomi’nin %135’lik sevkiyat artışıyla yaşadığı görüldü.

Hindistan, küresel akıllı saat pazarındaki en büyük kayıplardan birini yaşadı. Ülkenin toplam pazar payı %30’dan %23’e geriledi. Bu durum, genel satış düşüşüne büyük katkı sağladı. Pazar araştırma şirketi ise 2025 yılı için tek haneli bir büyüme beklediğini açıkladı. Bu toparlanmanın en büyük sebeplerinden biri, yapay zeka destekli özelliklerin yaygınlaşması ve akıllı saatlerin sunduğu sağlık verilerinin genişletilmesi olacak.