Xiaomi'ye bağlı Redmi, Watch 5 Active ismini alan yeni akıllı saatini tanıttı. Uygun fiyata sahip olan bu saat, 18 gün pil ömrü olmak üzere dikkat çeken birçok özellikle geliyor.

Xiaomi’nin uygun fiyatlı cihazlarıyla karşımıza çıkan alt markası Redmi, sadece telefon değil, farklı türden ürünler de piyasaya sürüyordu. Çin merkezli marka, şimdi de yeni akıllı saati Watch 5 Active’i tanıttı.

Redmi Watch 5 Active, geçen yıl piyasaya sürülen Watch 3 Active’in halefi olarak geliyor. Özellikler tarafında önemli iyileştirmelere sahip.

Redmi Watch 5 Active neler sunuyor?

Redmi, Watch 5 Active’in tasarımında değişiklik yapmamış. Bu cihazın da Apple Watch benzeri bir görünüme sahip olduğunu görüyoruz. Saatte, 2 inç boyutunda 500 nit parlaklık sunan kavisli kenarlara sahip bir ekran var. Ayrıca sağ tarafında fiziksel bir buton da yer alıyor.

Yeni akıllı saat, 5 ATM su geçirmezlik derecesiyle geliyor. Buna ek olarak IPX8 dayanıklılık sertifikasına da sahip. Yani kullanıcılar için günlük hayatta yeterli olabilecek derecede dayanıklı bir saat olacak.

Sağlık özellikleri de önceki nesle göre önemli ölçüde iyileşmiş. Redmi Watch 5 Active’de 7/24 kalp atış sensörü, SpO2 sensörü, stres ve uyku takibi gibi işlevler var. Aynı zamanda kadınlarda adet döngülerini takip edebiliyor. İlginç özelliklerinden biri ise size nefes almanız gerektiğini hatırlatan “nefes alma hatırlatma” özelliği. Bunlar dışında 140 spor modu ve bazı aktiviteler için otomatik algılama olduğunu ekleyelim.

En merak edilen konulardan biri olan pil tarafına baktığımızda ise gayet iyi özellikler görüyoruz. Akıllı saatte 470 mAh’lik bir batarya bulunuyor. Redmi’nin iddiasına göre cihaz, tek şarjla 18 gün gidebiliyor.

Redmi Watch 5 Active, HyperOS işletim sistemine sahip. Bu da onun, Redmi’nin giyilebilir ürünlerinde bir ilke imza atmasını sağlamış. Bunun dışında acil durum desteği, fener, telefonu bulma, Amazon’un sesli asistanı Alexa entegrasyonu, Bluetooth aramaları için yerleşik hoparlör ve mikrofon gibi özellikleri var.

Redmi Watch 5 Active fiyatı

Hindistan’da tanıtılan Redmi Watch 5, 33 dolar gibi gerçekten çok ucuz bir fiyata sahip. Diğer pazarlara gelişiyle ilgili bir bilgi yok ancak Türkiye'de görme ihtimalimiz yüksek.