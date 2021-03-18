Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" Sergisi Başladı

Samsung'un sponsorluğunda gerçekleştirilen, yönetmen ve medya sanatçısı Refik Anadol'un eserlerinin yer aldığı “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı.

Refik Anadol’un 19 Mart – 25 Nisan tarihleri arasında Pilevneli Dolapdere’de gerçekleşecek olan “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi kapılarını ziyaretçilere açtı. Samsung Galaxy S21 sponsorluğunda gerçekleştirilen sergi dikkatleri üzerinde topladı.

4 katlık bir alanda yer alan ve farklı görsel teknolojiler kullanılarak üretilmiş eserlerin yer aldığı sergi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kültür A.Ş. tarafından da destekleniyor. Etkinlikte yer alan eserler ziyaretçilerin de büyük beğenisini kazanıyor.

Ücretsiz gezilebilecek

Serginin 18 Mart'ta gerçekleşen ve davetiyeyle katılım sağlanabilen ön izlemesinin ardından vatandaşlarımız 19 Mart - 25 Nisan 2021 tarihleri arasında, pazar hariç, her gün 10.00-18.00 saatleri arasında sergiyi ziyaret edebilecek. Koronavirus tedbirleri nedeniyle alınacak tedbirlere göre ziyaret günleri değişiklik gösterebilir.

Sergi içerisinde "Hatıralar" ve "Düşler" adı verilen iki farklı bölüm yer alıyor. Bu bölümlerin her ikisi de birbiriyle ilişkili. Serginin ilk bölümü olan Hatıralar'da, yapay zeka kullanılarak henüz yorumlanmamış uzayla ilgili veriler toplandı. Bu veriler pigmentlere dönüştürülerek ortaya görsel eserler çıkarıldı.

İkinci bölüm olan Düşler'de ise üç boyutlu veri heykelleri, 15 dakika süren ve mekanla bütünleşik yapay zeka sineması uygulaması yer alıyor. Yani sergi tekrar tekrar gezildiğinde daha farklı eserlerle, daha farklı bir deneyimle karşılaşabiliyoruz.