Tarık Tolunay isimli dijital ortam sanatçısı, Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy'ü gösteren "Fractal İstanbul - Pandemi" isimli eserini Blockchain ile imzalayarak satışa çıkardı. 20 Ethereum'a alıcı bulan eserin tek orijinal hali, böylelikle 36 bin dolara satılmış oldu.

Son dönemlerde sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, NFT teknolojisinden sık sık bahseder hale geldik. Blockchain isimli geleceğin teknolojisinin bir uzantısı olarak nitelendirebildiğimiz NFT, değeri olan dijital bir eserin Blockchain ile imzalandıktan sonra, bu ağdaki kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor. Bu teknoloji aracılığıyla satılan ürünler için de milyonlarca dolar ödemeler yapıldığını söylemek gerekiyor.

Bazı kesimler, NFT'ler aracılığıyla yapılan satışların kara para aklamak ya da vergi kaçırmak amacıyla yapıldığını düşünüyorlar. Ancak şimdi sizlere, bu tezi çürütebilecek potansiyelde bir olaydan bahsedeceğiz. "Kentçizer" olarak da bilinen Tarık Tolunay isimli Türk sanatçının özne olduğu bu olayda, İstanbul ile ilgili hazırlanan ve Blockchain ile imzalanan bir eser, tam 36 bin dolara alıcı buldu.

İşte 36 bin dolara satılan o eser

Tarık Tolunay, sanatını dijital ortamda icra eden bir isim. Yani Tolunay tarafından yapılan eserler, dünyanın en popüler ressamlarının yaptığı gibi tuvaller üzerine değil, tamamen dijital ortamda oluşturuluyor. Bu bağlamda milyon ve hatta milyar piksellere ulaşan görüntüler oluşturan Tolunay, "Fractal İstanbul" olarak isimlendirdiği koleksiyonuyla biliniyor. Bu eserlerden bir tanesi de yukarıda görmekte olduğunuz Fractal İstanbul - Pandemi. Tolunay'ın pandemi döneminde oluşturduğu bu eser, İstanbul Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy'ü gösteriyor.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Blockchain'e uzun zamandır güvendiğini ve bir şekilde bu işin içinde olmak istediğini söyleyen Tolunay, yaptığı eseri dijital olarak imzalayarak, Foundation isimli bir platformda satışa çıkarmaya karar veriyor. Kendi deyimiyle, bu işi "gecenin bir yarısı" yaptığını söyleyen sanatçı, eserinin birkaç saat içerisinde alıcı bulduğunu ve 20 Ethereum teklif ettiğini söylüyor. Birkaç teklif arasındaki en yüksek bedel olan 20 Ethereum, bu ürüne yaklaşık 36 bin dolar değer biçildiği anlamına geliyor. Ürünün dijital ortamda imzalanmış orijinal halini satın alan kişi ise İranlı bir koleksiyoner.

Yukarıdaki eserin 20 Ethereum'a satıldığının kanıtı

Yaşanan bu tür olaylar, Blockchain teknolojisinin bir balon olmadığının bir göstergesi. Özellikle de NFT, bundan yüzlerce yıl önce yaşanan olayların, günümüze uyarlanmış bir versiyonu. Nasıl ki Pablo Picasso'nun çizdiği eserlerin sayısız kopyası var ancak bu çizimlerin orijinali bir tane, işte Blockchain ile imzalanan Fractal İstanbul - Pandemi'nin 20 Ethereum'a satılan hali de tek orijinal eser. Bizim yukarıda paylaştığımız görüntü ise orijinal eserin sayısız kopyasından bir tanesi. Belki de Tolunay, bundan yıllar sonra Pablo Picasso gibi bir değer olacaktır ve yukarıdaki eserin Blockchain ile imzalanmış haline değer biçilemeyecektir...