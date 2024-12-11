Rekabet Kurulu, 17 lastik şirketine soruşturma açıldığını açıkladı. Soruşturma, rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar nedeniyle açıldı.

Rekabet Kurulu, bugün otomotiv sektörünü çok yakından ilgilendiren bir kararla gündeme geldi. Kurul, lastik alanında faaliyet gösteren birçok şirkete soruşturma açılmasına karar verildiğini duyurdu.

Lastik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren şirketler hakkında yürütülen ön araştırma tamamlandıktan sonra bu karar verildi. Soruşturmanın 17 lastik şirketi için açıldığı aktarıldı.

Soruşturma açılan şirketler:

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ

Michelin Lastikleri Ticaret AŞ

Otomotiv Lastikleri Tevzi AŞ

Abdulkadir Özcan Otom. Lastik. San. Tic. AŞ

Pirelli Otomobil Lastikleri AŞ

Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler AŞ

Goodyear Lastikleri Türk AŞ

Hankook Lastikleri AŞ

Özcanlar Lastik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kardeşler Ulaşım Jant Mot. Araçlar Servis Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

Aydın Lastik Sat. Ser. Hiz. Ltd. Şti.

Abdullah Özdoğan Tic. Ot. Petrol İnş. Mak. San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.

Prolas Otom. Nak. Hırdavat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Modül Lastik Otomotiv Ticaret Anonim Şirketi

Cengizler Oto Lastik Pazarlama İnşaat Turizm Nakliyat Tekstil Emlak İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Gürlas Oto Lastik San. Tic. Ltd. Şti.

Tatko Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ.

Rekabet Kurulunun açıklaması:

"Rekabet Kurulunun (Kurul) 07.03.2024 tarihli ve 24-12/230-M sayılı kararıyla otomotiv sektöründe lastik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında, rakipler arasında rekabete hassas bilgi değişimi, rakipler arasında rekabeti kısıtlayıcı anlaşma, bayilerin yeniden satış fiyatının belirlenmesi, bayiler arasında bölge ve müşteri paylaşımı yapılması, bayilerle münhasırlık anlaşmaları yapılması, bayilere getirilen rekabet etmeme yükümlülüğü iddiaları bakımından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak önaraştırma yapılmasına karar verilmiştir.

Önaraştırma sürecinde elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan incelemeler çerçevesinde; rekabetin kısıtlandığına yönelik şüpheler ciddi ve yeterli bulunmuş olup, otomotiv lastiği sektöründe üretici, distribütör/bayi olarak faaliyet gösteren şirketler hakkında Kurulun 21.11.2024 tarihli ve 24-49/1091-M sayılı kararı ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verilmiştir."