Rekabet Kurumu, Türkiye'nin en popüler küçük ev aletleri firmalarından Arzum'a dev ceza kesti. Firmanın satış fiyatlarına müdahale ettiği tespit edildi. Arzum ise daha büyük bir cezadan kurtulmak için uzlaşma yoluna gitti.

Türkiye'nin önde gelen küçük ev aletleri üreticisi Arzum'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurumu, Arzum'a 11,4 milyon TL para cezası uygulanmasına karar verdi. Arzum'a kesilen cezanın nedeni, satış fiyatlarına müdahale ediyor olmasıydı.

Arzum'un 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğini inceleyen Rekabet Kurumu, firmanın suçlu olduğunu tespit etti. Arzum ise soruşturma kapsamında uzlaşma yoluna gitmeyi tercih etti. Hâl böyle olunca Arzum'a kesilecek cezaya yüzde 25 indirim yapılmasına karar verildi. Arzum, para cezasına ek olarak verdiği taahhütleri yerine getirecek.

Rekabet Kurumu'nun Arzum hakkındaki açıklaması şöyle

Küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (ARZUM) yeniden satıcılarının satış fiyatlarına müdahale etmek ve doğrudan kendisinin satış gerçekleştirdiği yeniden satıcılara distribütörleri tarafından aktif ve pasif satış gerçekleştirilmesine engel olmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma uzlaşma ve taahhüt usulü ile sonuçlandı.



Yeniden satış fiyatının tespitine ilişkin uzlaşma başvurusu bakımından, Rekabet Kurulu (Kurul), takdir ettiği para cezası üzerinden %25 oranında indirim yaparak, ARZUM’a 11.402.467,87 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.



Bölge/müşteri kısıtlamasına ilişkin olarak ise ARZUM tarafından; bayileri ve distribütörlerine belli bir bölge veya müşteri grubu tahsis edilmediğine, bu teşebbüslerin yapacağı aktif ve pasif satışlarda bölge ve müşteri kısıtlaması bulunmadığına ve söz konusu teşebbüsler tarafından internet üzerinden yapılan/yapılacak satışlar bakımından da herhangi bir sınırlama bulunmadığına ilişkin bayileri ve distribütörleri ile yapılan/yapılacak Bayilik Sözleşmelerineaçık hüküm eklenmesi, bu hususların ayrıca belirtildiği bir bilgilendirme metninin tüm bayilerine gönderilmesi ve rekabet hukuku bilincinin gelişebilmesi adına her yıl rekabet hukuku eğitimlerinin düzenlenmesi konularında taahhütte bulunulmuştur.



Kurul tarafından;



- ARZUM tarafından sunulan nihai taahhütlerin, dosya kapsamında tespit edilen, yeniden satıcıların satış yapacağı bölge/müşterilere yönelik getirilen bölge/müşteri kısıtlamasına ilişkin ihlal iddiası bakımından rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabulüne ve ilgili teşebbüs açısından bağlayıcı hale getirilmesine,

- Söz konusu taahhütler doğrultusunda yapılan değişikliklerin Rekabet Kurulunun kısa kararının tebliğinden itibaren



1- Distribütörler ile imzalanacak Bayilik Sözleşmeleri bakımından 1 (bir) ay içinde,

2- Bayiler ile imzalanacak Bayilik Sözleşmeleri ve diğer taahhüt maddeleri bakımından 3 (üç) ay içinde Rekabet Kurumuna intikal edecek şekilde tevsik edilmesine



karar verilmiştir.