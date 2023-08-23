Rekabet Kurumu, ikinci el ilan platformu Sahibinden.com'a açtığı soruşturma kapsamında, Sahibinden'in rekabeti engelleyici davranışlarda bulunduğu kararına vardı. İnternet sitesine 40 milyon TL'yi aşan idari para cezası kesildi.

Rekabet Kurumu, Türkiye'deki en büyük ikinci el ilan sitelerinden Sahibinden.com ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, internet sitesinin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine kanaat getirildiği ve bununla ilgili olarak da idari para cezası kesildiği belirtildi. Rekabet Kurumu'nun Sahibinden.com'a kestiği ceza 40 milyon 150 bin 533 TL olarak kayıtlara geçti.

Rekabet Kurumu'nun açıklamasında Sahibinden.com'un kurumsal müşterileri için veri taşımalarını engellediği ve piyasadaki hakim pozisyonunu kullanarak rakiplerinin faliyetlerini zorlaştırdığı ifade edildi. Kurum, Sahibinden.com'un rekabeti zorlaştırma uygulamalarını düzeltmesi için de zaman tanıdı.

Rekabet Kurumu'nun Sahibinden'le ilgili açıklaması: