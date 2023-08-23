Rekabet Kurumu, Türkiye'deki en büyük ikinci el ilan sitelerinden Sahibinden.com ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, internet sitesinin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine kanaat getirildiği ve bununla ilgili olarak da idari para cezası kesildiği belirtildi. Rekabet Kurumu'nun Sahibinden.com'a kestiği ceza 40 milyon 150 bin 533 TL olarak kayıtlara geçti.
Rekabet Kurumu'nun açıklamasında Sahibinden.com'un kurumsal müşterileri için veri taşımalarını engellediği ve piyasadaki hakim pozisyonunu kullanarak rakiplerinin faliyetlerini zorlaştırdığı ifade edildi. Kurum, Sahibinden.com'un rekabeti zorlaştırma uygulamalarını düzeltmesi için de zaman tanıdı.
Rekabet Kurumu'nun Sahibinden'le ilgili açıklaması:
Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında emlak ve vasıta satış/kiralama platform hizmetleri bakımından veri taşınabilirliğinin engellenmesi ve diğer yollarla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
SAHİBİNDEN’in kurumsal üyelerinin veri taşımalarını engellemek suretiyle birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırdığına, bu yolla ve sözleşmelerinde getirdiği rekabet etmeme yükümlülüğü yoluyla fiili/sözleşmesel münhasırlık uyguladığına, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına, dolayısıyla hâkim durumunu kötüye kullanarak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, bu nedenle adı geçen teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 17.08.2023 tarihli, 23-39/754-263 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.
SAHİBİNDEN’in kurumsal üyelerinin veri taşımalarını engellemek suretiyle birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırdığına, bu yolla ve sözleşmelerinde getirdiği rekabet etmeme yükümlülüğü yoluyla fiili/sözleşmesel münhasırlık uyguladığına, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına, dolayısıyla hâkim durumunu kötüye kullanarak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, bu nedenle adı geçen teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 17.08.2023 tarihli, 23-39/754-263 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.