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Siber Güvenlik Başkanlığı, 47 Farklı Alanda Uzman Personel Alacak: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

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Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, Türkiye’nin siber güvenlik kapasitesini artırmak amacıyla 47 farklı alanda personel alımı yapacağını açıkladı.

Siber Güvenlik Başkanlığı, 47 Farklı Alanda Uzman Personel Alacak: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknoloji dünyasında hız kesmeden yaşanan gelişmeler ve tamamen dijitalleşen dünyada siber güvenlik çok büyük bir önem kazandı. T.C. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı da bu kapsamda bir hamleyle karşımıza çıktı. Kurum, ulusal siber güvenlik kapasitesini geliştirmek ve ülkenin dijital egemenliğini tahkim etmek amacıyla uzman personel istihdam süreci başlattığını açıkladı.

Başkanlık bünyesinde gerçekleştirilecek bu alımlar, kurumun merkez teşkilatı hizmet birimleri ile İstanbul İl Temsilciliğinde görevlendirilecek sözleşmeli uzman personelleri kapsıyor. Alımların temel amacı; Türkiye'nin dijital varlıkları ile kritik altyapılarını siber tehditlere karşı korumak, ulusal kapasiteyi büyütmek ve yerli kabiliyetleri daha dirençli bir dijital gelecek doğrultusunda güçlendirmek.

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Siber Güvenlik Başkanlığı, 47 Farklı Alanda Uzman Personel Alacak: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar
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47 farklı alanda alım yapılacak

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Söz konusu alım süreci, siber güvenliğin teknik ve stratejik boyutlarını kapsayan toplam 47 farklı görev alanında yürütülecek. Adaylar pozisyonlarına göre Kıdemli Uzman, Uzman ve Analist kademelerinde istihdam edilecekler. Görev alanları arasında Adli Bilişim, Siber Tehdit İstihbaratı, Zararlı Yazılım Analizi, Siber Olay Müdahale ve Siber Güvenlik Operasyonları gibi doğrudan güvenlik odaklı disiplinler yer alıyor. Ankara ve İstanbul’da alınacağını belirtelim.

Bunun yanı sıra teknolojik altyapının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Yazılım Geliştirme, Veri Analitiği, Yapay Zekâ, Kurumsal Mimari ve BT Yönetişimi gibi uzmanlık alanlarından da personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu yeni katılımlarla birlikte Siber Güvenlik Başkanlığı; siber tehditlerin erken tespitinden analizine, olaylara müdahaleden güvenli dijital sistemlerin sıfırdan inşasına kadar geniş bir sahada kurumsal kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Başvurular, 21 Ağustos 2026 tarihinde başlamış olup 11 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek. İş arayan ve şartları taşıyan adaylar başvurularını yalnızca elektronik ortamda, Başkanlığın resmi adresi olan kariyer.siberguvenlik.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecekler. İlan kuralları gereği adaylar, taşıdıkları şartlara uygun pozisyon ve görev alanlarından sadece tek bir tanesi için başvuruda bulunma hakkına sahip.

Değerlendirme aşamasında lisans/ön lisans genel not ortalaması ile üniversite yerleştirme sıralaması esas alınarak bir sıralama oluşturulacak. Her görev alanı için belirlenen ilan kontenjanının 4 katı kadar aday sınav aşamasına davet edilecek. Sınavlar Ankara'da yapılacak olup pozisyonun gereksinimlerine göre yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı metotlarla gerçekleştirilecek. Ayrıca sözlü sınav öncesinde adayların değerlendirilmesine veri sunması amacıyla bir kişilik envanteri uygulanacak. Sınav sürecinde başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alma şartı olacak.

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