Ticaret Bakanlığından Kadın Kooperatiflerine Dev E-Ticaret Desteği: İşte 5 Yıl Boyunca Sağlanacak Avantajlar!

Ticaret Bakanlığı, 5 büyük e-ticaret deviyle kadın kooperatiflerine 5 yıl boyunca sıfır/düşük komisyon ve ücretsiz kayıt desteği sunuyor.

Ticaret Bakanlığı, kadın emeğini desteklemek ve kadın kooperatiflerinin dijital pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla Türkiye’nin önde gelen beş büyük e-ticaret platformu ile tarihi bir iş birliği protokolüne imza attı. “2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında hayata geçirilen protokol ile kadın kooperatiflerinin e-ticaret ekosisteminde daha etkin yer alması hedefleniyor.

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İmzalanan "T.C. Ticaret Bakanlığı ve E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları Arasında Kadın Kooperatiflerini E-Ticaret Yoluyla Destekleme Protokolü" ile Hepsiburada, N11, PTTAVM, Pazarama ve Trendyol, kadın kooperatiflerine dijital pazarlara erişimde özel avantajlar sunacak.

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Kadın kooperatiflerine 5 yıl boyunca sağlanacak avantajlar

Protokol kapsamında, kadın kooperatiflerinin e-ticaret platformlarına katılımını kolaylaştırmak ve pazar paylarını büyütmek için 5 yıl sürecek kapsamlı bir destek paketi devreye alınıyor:

Kadın kooperatifleri, protokole taraf olan beş e-ticaret platformuna herhangi bir ücret ödemeden kayıt olabilecek.

Kooperatiflerden ilk 6 ay boyunca %0 komisyon alınacak. Takip eden 4,5 yıl boyunca ise komisyon oranı %1 olarak uygulanacak.

Kooperatif ürünleri; platformların ana sayfa banner’larında, özel kategori alanlarında ve sosyal medya kampanyalarında ön plana çıkarılacak.

E-ticaret platformlarında kadın kooperatifi ürünleri için "Kooperatif Ürünleri" etiketiyle özel görünürlük alanları oluşturulacak ve dönemsel özel kampanyalar düzenlenecek.

Atılan bu imzalarla birlikte kadın kooperatiflerinin dijital ticaret kanallarına girişlerinin kolaylaştırılması, satış ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi ve ürettikleri değerlerin Türkiye genelindeki daha geniş tüketici kitlelerine ulaştırılması amaçlanıyor. İş birliğinin, kadın kooperatiflerinin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırırken pazar paylarını ve e-ticaret ekosistemindeki görünürlüklerini önemli ölçüde artırması bekleniyor.