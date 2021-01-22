2021'e Çok Satarak Giren Teknolojik Ürünler Belli Oldu

Related Digital, 2021'in ilk günlerinin en çok satan ürünlerini araştırdı. Sadece internet üzerinden satılan ürünleri inceleyen şirket, tüketicilerin bu yıl en çok, akıllı süpürge ve kablosuz kulaklıklara ilgi gösterdiğini açıkladı. Market alışverişi cephesinin en çok satanı ise sıvı yağ oldu.

2020 yılını doğrudan etkileyen koronavirüs salgını, hayatımızı pek çok noktada değiştirdi. Bu değişimlerden bir tanesi de alışveriş alışkanlıklarımızda yaşanmıştı. Hatta yapılan araştırmalar, Türkiye'nin 2020 yılında e-ticarete rekorlar kırılacak seviyede önem vermeye başladığını göstermişti. Kullandığı yapay zeka destekli sistemlerle önemli analizler yapan Related Digital isimli dijital pazarlama platformu ise 2021 yılının ilk günlerinde hangi ürünlerin en çok sattığını araştırdı. Sonuçlar dikkat çekici...

Related Digital'in yaptığı araştırmaya göre vatandaşlar, 1 Ocak 2021'den beri teknolojik anlamda en çok, akıllı süpürge ve kablosuz kulaklık satın aldılar. Diğer teknolojik ürünler ise bu ürünlerin yanına bile yaklaşamadı. Bununla birlikte, vatandaşların çevrimiçi market alışverişini de artırdığını açıklayan şirket, en çok market alışverişi yapılan şehirlerin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli ve Adana olduğunu belirtiyor.

İnternet üzerinden yapılan market alışverişlerinin en çok satanı, sıvı yağ oldu

Yapılan araştırma, vatandaşların 2021 yılında ve market alışverişi anlamında en çok, sıvı yağ siparişi verdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca bakliyat, bisküvi, şekerleme, muz, portakal, mandalina, patates, havuç ve limon gibi gıda ürünleri de en çok sipariş edilen ürünler arasında yer aldı. Araştırmaya göre internetten yapılan market alışverişlerinde ortalama 22 kalem ürün sipariş edildi ve bu ürünler karşılığında 195 TL ödeme yapıldı.

Related Digital'in yaptığı araştırma, değişen koşulların vatandaşı da doğrudan etkilediğini gösteriyor. Bilindiği üzere yaklaşık 2 haftadır Türkiye'nin pek çok bölgesinde kar yağışları görüldü. Bununla birlikte soğuyan havalar da vatandaşın önceliklerini değiştirdi. Araştırmaya göre son iki haftada mont satışları yüzde 76, bot ve çizme satışları ise yüzde 83 arttı.