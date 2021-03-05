Diablo II: Resurrected'ın Şaşırtıcı Bir Özelliği Açıklandı

Orijinal Diablo II'yi yarıda bıraktıysanız Diablo II: Resurrected'dan güzel haberler var. Oyunun remaster sürümü, 20 yıl önce kaydedilen "kayıt" dosyalarını çalıştırarak 20 yıl sonra kaldığınız yerden devam etmenize imkan tanıyacak.

Blizzard tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen Diablo II, 2000 yılında piyasaya sürüldüğünde pek çok oyun severin vazgeçilmezleri arasında yer almıştı. Orijinal Diablo II’ye olan tutkunun farkında olan Blizzard, Diablo II: Resurrected’ı duyururken yenilenen oyunun, orijinaline sadık kalacağını ifade etmişti.

Bizzat oyun stüdyosu ile bir röportaj gerçekleştiren IGN Middle East, Blizzard’ın bahsetmiş olduğu “sadakat” konusunun ayrıntılarını öğrendi. Buna göre Diablo II: Resurrected’ı bir denemek isteyen Diablo serisi tutkunları, orijinal oyundaki kayıt dosyalarını remaster sürümüne yükleyerek oyuna 20 yıl sonra kaldıkları yerden devam edebilecekler.

Konuyla ilgili olarak “Evet evet, onları (kayıt dosyalarını) saklayın!” diyen yapımcı Matthew Cederquist, geliştirici ekibin bunu Diablo II: Resurrected’daki en iyi özellik olarak gördüğünü söylüyor. Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi orijinal Diablo II, 2000 yılında piyasaya sürülmüş bir oyun. Bu nedenle kayıt dosyalarının 20 yıl sonra bile yeniden kullanılabilecek olması etkileyici olsa da onları saklayan kişi sayısının bir elin parmaklarını geçeceğini düşünmek zor.

Diablo II’nin bir remake değil, remaster yapım olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısı ile oyunun grafikleri ve mekanikleri, yeni nesil konsol ve PC’ler ile uyumlu olacak şekilde yeniden elden geçiriliyor olsa da karşılaşacağımız oyun, Diablo II’den çok da farklı olmayacak. 2021 yılı içinde piyasaya sürüleceği söylenen ve PS5, Xbox Series X ve PC’de 4K 60 FPS desteği ile oynanabilecek olan Diablo II: Resurrected’ın tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Diablo II: Resurrected tanıtım videosu