Renault, yeni hafif ticari araçlarını duyurdu. Elektrikli motordan güç alacak araçlar, tasarımları ve isimleriyle dikkat çekmeyi başaracaklar gibi görünüyor. İşte detaylar...

Fransız otomobil devi Renault, düzenlediği bir etkinlikte tamemen elektrikli yapıda olan 3 ticari aracını duyurdu. Bu araçlar, fütüristik yapıları, isimleri ve özellikleriyle dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyorlar.

Renault'un duyurduğu ticari modellerden ilki "Estafette" olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bu isim yeni değil. Firma, bu isme sahip bir minibüsü 1950'li yıllarda üretmeye başlamıştı.

Karşınızda Renault Estafette

5,27 metre uzunluğunda, 1,92 metre genişliğinde ve 2,6 metre yüksekliğinde olan hafif ticari araç, görüş açısını iyileştirmeyi sağlayan devasa bir ön cam ile donatıldı.

Renault Goelette

"Goelette" ismi de yine 1950'li yıllardan kalma. Yıllar sonra yeniden üretilen hafif ticari araç, ihtiyaca göre 3 farklı versiyona sahip olacak. Tüketiciler, bu hafif ticari aracı kasa, damperli veya sadece şasili olarak satın alabilecekler.

Ve Renault Trafic

Renault'un 1980'li yıllardan beri ürettiği ve bugün hâlâ yollarda gördüğümüz Trafic modeli de yenilendi. Yılların eskitemediği Trafic modeli de bugüne kadarki en modern görünüme kavuşmuş oldu.

Renault'un tüm yeni ticarileri "e-tech" takısına sahip olacaklar. Yani bu araçlarda elektrikli motor bulunacak. Ancak şirket, bu motorlarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.