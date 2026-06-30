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Renault Kredi Kampanyaları [Haziran 2026]

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Haziran 2026 döneminde Renault tarafından sunulan kredi kampanyaları, sıfır kilometre araç satın almak isteyenler için çeşitli finansman avantajları sağlıyor. Bu içerikte güncel kampanyaları, ödeme seçeneklerini ve başvuru sürecine dair önemli detayları bulabilirsiniz.

Renault Kredi Kampanyaları [Haziran 2026]
Deniz Şen Deniz Şen /

Renault, Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olarak farklı bütçelere hitap eden modelleri için dönemsel kredi ve finansman kampanyaları sunuyor. Avantajlı faiz oranları, esnek vade seçenekleri ve modele özel ödeme planları sayesinde araç sahibi olmak isteyenler satın alma süreçlerini daha rahat planlayabiliyor.

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Haziran 2026 itibarıyla geçerli olan Renault kredi kampanyaları; Clio, Megane Sedan, Captur, Duster, Austral ve diğer popüler modeller için farklı finansman fırsatları sunabiliyor. Bu rehberde güncel kampanya detaylarını, kredi koşullarını, başvuru süreçlerini ve araç satın almadan önce dikkat edilmesi gereken noktaları ele alacağız.

İçerikten Görseller

Renault Kredi Kampanyaları [Haziran 2026]
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Renault Yeni Clio Haziran Kampanyası

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Renault, Haziran ayına özel olarak Yeni Clio modelinde hem takas desteği hem de avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Yeni Clio Evolution Plus TCe 115 EDC versiyonu, mevcut aracını takasa veren müşteriler için 50.000 TL'lik takas desteğiyle birlikte 1.715.000 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor. Ayrıca model için 200.000 TL tutarında yüzde 0 faizli kredi imkânı da sağlanıyor.

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Renault, Clio ve Megane Sedan modellerini tercih eden bireysel müşterilere yönelik avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Renault Finans aracılığıyla sunulan kampanya kapsamında, 200.000 TL tutarında kredi için 6 ay vade ve yüzde 0 faiz imkânı sağlanırken, aylık ödeme tutarı ise 33.333 TL olarak belirleniyor.

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