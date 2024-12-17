Steam, geniş çaplı kampanyalarının yanı sıra seri veya yayıncı odaklı indirimleriyle de düzenli olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise oyuncuları çok sevindirecek bu tarz bir kampanya başladı. Platformda Capcom’un efsane korku serisi Resident Evil oyunları indirime girdi.
Resident Evil serisindeki oyunları ve DLC’leri içeren bu indirim, 19 Aralık tarihine kadar devam edecek. Aşağıdan seriden fiyatı düşen oyunlardan bazılarını görebilirsiniz. Resident Evil hayranı veya direkt olarak korku oyunlarını seven biriyseniz bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.
Steam'in Resident Evil indiriminde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Resident Evil Remake Trilogy (2,3 ve 4'ü içerir)
|53,99 dolar
|29,69 dolar (%45)
|Resident Evil 4
|24,99 dolar
|12,49 dolar (%50)
|Resident Evil Village
|24,99 dolar
|9,99 dolar (%60)
|Resident Evil 3
|24,99 dolar
|6,24 dolar (%75)
|Resident Evil 2
|24,99 dolar
|6,24 dolar (%75)
|Resident Evil 7 Biohazard
|11,99 dolar
|4,79 dolar (%60)
|Resident Evil 6
|11,99 dolar
|2,99 dolar (%75)
|Resident Evil 0
|14,99 dolar
|3,74 dolar (%75)
|Resident Evil Revelations
|14,99 dolar
|3,74 dolar (%75)
|Resident Evil 5
|11,99 dolar
|2,99 dolar (%75)
Kampanyada fiyatı düşen oyunların tamamını görmek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.