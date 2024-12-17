Steam, efsane korku serisi Resident Evil'ın oyunlarında %75'e varan indirim kampanyası başlattı.

Steam, geniş çaplı kampanyalarının yanı sıra seri veya yayıncı odaklı indirimleriyle de düzenli olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise oyuncuları çok sevindirecek bu tarz bir kampanya başladı. Platformda Capcom’un efsane korku serisi Resident Evil oyunları indirime girdi.

Resident Evil serisindeki oyunları ve DLC’leri içeren bu indirim, 19 Aralık tarihine kadar devam edecek. Aşağıdan seriden fiyatı düşen oyunlardan bazılarını görebilirsiniz. Resident Evil hayranı veya direkt olarak korku oyunlarını seven biriyseniz bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

Steam'in Resident Evil indiriminde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Resident Evil Remake Trilogy (2,3 ve 4'ü içerir) 53,99 dolar 29,69 dolar (%45) Resident Evil 4 24,99 dolar 12,49 dolar (%50) Resident Evil Village 24,99 dolar 9,99 dolar (%60) Resident Evil 3 24,99 dolar 6,24 dolar (%75) Resident Evil 2 24,99 dolar 6,24 dolar (%75) Resident Evil 7 Biohazard 11,99 dolar 4,79 dolar (%60) Resident Evil 6 11,99 dolar 2,99 dolar (%75) Resident Evil 0 14,99 dolar 3,74 dolar (%75) Resident Evil Revelations 14,99 dolar 3,74 dolar (%75) Resident Evil 5 11,99 dolar 2,99 dolar (%75)

Kampanyada fiyatı düşen oyunların tamamını görmek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.