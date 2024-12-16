PlayStation oyunlarının Türkiye fiyatları artık karşılanamaz seviyelere gelmiş durumdaydı. Bu nedenle de PlayStation sahipleri, düzenli olarak indirim kampanyalarını kovalıyordu. Şimdi ise Sony’den yeni bir kampanya geldi.
Şirket, PlayStation Plus aboneleri için bazı oyunların fiyatında indirime gitti. Kampanyada büyük oyunlar da dahil %90’lare varan indirim sunuluyor. 20 Aralık’a kadar sürecek kampanyanın sadece PS Plus abonelerine geçerli olduğunun altını çizelim. Abone değilseniz yararlanamıyorsunuz.
PS Plus abonelerine özel indirim kampanyasında fiyatı düşen oyunlar
|Oyun (Platform)
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Hogwarts Legacy (PS5)
|3.149 TL
|787,25 TL (%75)
|Dragon Age: The Veilguard (PS5)
|2.900 TL
|1.740 TL (%40)
|NBA 2K25 (PS5, PS4)
|2.900 TL
|1.160 TL (%60)
|Palworld (PS5)
|1.015 TL
|761,25 TL (%25)
|Diablo IV (PS5, PS4)
|1.799 TL
|1.079 TL (%40)
|Star Wars Outlaws (PS5)
|2.799 TL
|1.819,35 TL (%35)
|Mortal Kombat 1 (PS5)
|1.749 TL
|699,60 TL (%60)
|Red Dead Redemption 2 (PS4)
|2.299 TL
|758,67 TL (%67)
|The Crew Motorfest (PS4)
|1.249 TL
|374,70 TL (%70)
|Star Wars Jedi: Survivor (PS5)
|2.900 TL
|725 TL (%75)
|Star Wars Jedi: Fallen Order (PS5, PS4)
|1.799 TL
|179,99 TL (%90)
|Assassin's Creed Mirage (PS5, PS4)
|1.749 TL
|699,60 TL (%60)
|The Witcher 3 (PS5, PS4)
|999 TL
|199,80 TL (%80)
|NFS Unbound (PS5)
|1.400 TL
|140 TL (%90)
|Battlefield 2042 (PS5, PS4)
|800 TL
|64 TL (%92)
|Mafia: Trilogy (PS4)
|374 TL
|93,50 TL (%75)
|TEKKEN 8
|1.999 TL
|999,50 TL (%50)
|Resident Evil Village (PS5, PS4)
|1.399 TL
|559,60 TL (%60)
|Avatar: Frontiers of Pandora (PS5)
|1.879 TL
|751,60 TL (%60)
|WWE 2K24 (PS5, PS4)
|2.619 TL
|864,27 TL (%67)
Kampanyada fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Eğer PS Plus abonesi değilseniz üzülmeyin. PlayStation Store'da 30. yıla özel indirimler devam ediyor: