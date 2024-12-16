Sony, sadece PS Plus abonelerinin yararlanabileceği bir "Ocak İndirimleri" kampanyasını başlattı. Kampanyada birçok oyunda önemli oranda indirimler var.

PlayStation oyunlarının Türkiye fiyatları artık karşılanamaz seviyelere gelmiş durumdaydı. Bu nedenle de PlayStation sahipleri, düzenli olarak indirim kampanyalarını kovalıyordu. Şimdi ise Sony’den yeni bir kampanya geldi.

Şirket, PlayStation Plus aboneleri için bazı oyunların fiyatında indirime gitti. Kampanyada büyük oyunlar da dahil %90’lare varan indirim sunuluyor. 20 Aralık’a kadar sürecek kampanyanın sadece PS Plus abonelerine geçerli olduğunun altını çizelim. Abone değilseniz yararlanamıyorsunuz.

PS Plus abonelerine özel indirim kampanyasında fiyatı düşen oyunlar

Oyun (Platform) Normal fiyatı İndirimli fiyatı Hogwarts Legacy (PS5) 3.149 TL 787,25 TL (%75) Dragon Age: The Veilguard (PS5) 2.900 TL 1.740 TL (%40) NBA 2K25 (PS5, PS4) 2.900 TL 1.160 TL (%60) Palworld (PS5) 1.015 TL 761,25 TL (%25) Diablo IV (PS5, PS4) 1.799 TL 1.079 TL (%40) Star Wars Outlaws (PS5) 2.799 TL 1.819,35 TL (%35) Mortal Kombat 1 (PS5) 1.749 TL 699,60 TL (%60) Red Dead Redemption 2 (PS4) 2.299 TL 758,67 TL (%67) The Crew Motorfest (PS4) 1.249 TL 374,70 TL (%70) Star Wars Jedi: Survivor (PS5) 2.900 TL 725 TL (%75) Star Wars Jedi: Fallen Order (PS5, PS4) 1.799 TL 179,99 TL (%90) Assassin's Creed Mirage (PS5, PS4) 1.749 TL 699,60 TL (%60) The Witcher 3 (PS5, PS4) 999 TL 199,80 TL (%80) NFS Unbound (PS5) 1.400 TL 140 TL (%90) Battlefield 2042 (PS5, PS4) 800 TL 64 TL (%92) Mafia: Trilogy (PS4) 374 TL 93,50 TL (%75) TEKKEN 8 1.999 TL 999,50 TL (%50) Resident Evil Village (PS5, PS4) 1.399 TL 559,60 TL (%60) Avatar: Frontiers of Pandora (PS5) 1.879 TL 751,60 TL (%60) WWE 2K24 (PS5, PS4) 2.619 TL 864,27 TL (%67)

Kampanyada fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Eğer PS Plus abonesi değilseniz üzülmeyin. PlayStation Store'da 30. yıla özel indirimler devam ediyor: