İki yıl önce Bircan Bali'nin kendine yönelttiği sözlere karşılık olarak Instagram'da bir hikaye paylaşan ve 'tehdit' iddiasıyla davalık olan Reynmen ile ilgili karar açıklandı.

Milyonlarca takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Yusuf Aktaş'ın ya da bilinen lakabıyla Reynmen'in, iki yıldır devam eden dava süreci son buldu. YouTube'da 6,27 milyon abonesi bulunan fenomen, iki yıl önce Ece Erken ve Bircan Bali'nin sunuculuğunu yaptığı televizyon programında kendisini eleştiren bu iki isme Instagram'dan cevap vermişti. Bircan Bali ise paylaşımın tehdit ve hakaret içerdiğini söyleyerek mahkemeye başvurmuştu.

Bircan Bali ve avukatı, Reynmen'in ceza alması gerektiğini sık sık dile getirirken Reynmen, sözlerinde hakaret ve tehdit olmadığını ve bu sebepten ötürü ceza almayacağını söylüyordu.

Reynmen, Bircan Bali'ye şunları söylemişti:

"Bitmek bilmedi karalamalarınız. İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu story’lerimi döndürürsünüz programda. İnşallah o zaman başlayacaksınız insanların hayatlarını konuşmaya. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda."

Bu paylaşıma karşılık olarak olayı hukuki sürece taşıyan Bircan Bali, Yusuf Aktaş'ın (Reynmen) kendisine 'hakaret' ve 'tehdit'te bulunduğu söyledi. Ardından da dava açtı. 9,5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanan Yusuf Aktaş'ın iki yıldır süren davası bugün sonuçlandı. Mahkeme, Yusuf Aktaş'ın (Reynmen) beraatine karar verdi.

İstanbul 48 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iki tarafın da avukatları yer aldı. Bircan Bali'nin avukatı “Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz." derken, Yusuf Aktaş'ın avukatı, "Ne tehdit ne de hakaret suçları oluşmamıştır. Müvekkil, hukuki haklarını kullanacağını söylemiştir. Bu sebeple ‘tehdit’ suçu meydana gelmemiştir. Diğer söylediği sözler ise müştekilerin beyanlarına karşılık söylenmiş sözlerdir” ifadelerini kullandı.

Mahkeme Reynmen'in beraatine karar verdi

İki tarafı da dinledikten sonra kararını veren mahkeme, Yusuf Aktaş’ın eylemini müştekinin televizyon programında kendisi hakkındaki olumsuz eleştirilere karşı tepki olarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Ayrıca söz konusu paylaşımda sanığın "hukuki olarak elinden geleni yapacağını" söylemesinin tehdit olmadığı belirtildi.