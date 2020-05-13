VALORANT'ın 0.5 Güncellemesinin Yama Notları Yayınlandı

Riot Games'in sevilen oyunlarından biri olan VALORANT'ın yaklaşan 0.5 güncellemesinin yama notları yayınlandı. Birçok değişikliğe gidilen oyunda en çok göze çarpanlardan biri de dengesizliklerin azaltılması oldu.

Riot Games, sevilen oyunlarından biri olan VALORANT'ın yaklaşan 0.5 güncellemesi için yama notlarını yayınladı. Bu güncelleme; ajan değişiklikleri ve oyunun haritaları da dâhil olmak üzere genel oyun iyileştirmeleriyle birlikte oyunculara daha iyi bir oyun deneyimi sunacak. Gelin birlikte oyun ve karakter yeniliklerini daha yakından inceleyelim.

Oyundaki güçlü karakterlerden biri olan Sage'in Yavaş Küre'si, Cypher'ın Gizli Kamera'sı ve Siber Kafes'i büyük bir güç kaybına uğradı. Omen'in Karanlık Örtü'sü de bazı değişikliklerle karşımıza çıkacak. Karanlık Örtü'nün bekleme süresi artmasına rağmen daha uzun süre etkili olması ve hızlanması güç kaybından daha çok güç kazanması anlamına geliyor. Yani güncellemeden sonra Omen daha etkili olacak diyebiliriz.

Büyük dengesizliklere yol açan toplam kredi sınırı düşürüldü:

Viper'ın Yılan Isırığı'nın yarıçapı artırıldı ancak asıl değişiklik Phoenix ve Brimstone'un Ateş Topu ile Yakıcı'sına geldi diyebiliriz. Bunlarla birlikte daha önce 12.000 olan kredi sınırı 9.000'e düşürüldü. Toplam kredi sınırı 12.000'ken oyunda bazı dengesizlikler oluşuyordu ve bir takım diğerine göre çok daha güçlü hâle geçebiliyordu.

Ajanlar haricinde silahların da büyük bir çoğunluğuna da değişiklik geldi. Tüm tüfeklerin yenilenme süreleri, tüfekler daha verimli hâle gelecek şekilde güncellendi. Silahlarda silah yenilenme süresi tamamlanmadan bir daha ateş edildiğinde isabetsizlik etkisi de artış gösteriyor. Makineli silahlarda da onları çok daha güçlü kılacak değişiklikler geldi.

VALORANT, makineli silahlar konusunda dengesizlikler olduğunu kabul etti. Yaptığı açıklamada, makinelilerin fiyatına göre düşük bir performans sergilediğini kabul eden VALORANT, bunların güçlerini artırdığını açıkladı. VALORANT, "Makinelileri yapmaları gereken işte (yani kamyonla kurşun sıkmakta) daha iyi hâle getirmeyi umuyoruz, bu arada benzer bedelli silahlara kıyasla Ares'in gücünü artırıyoruz" sözlerini de açıklamasına ekledi.

Haberimizde güncellemeyle gelecek olan yeniliklerden en önemlilerine dikkat çekmeye çalıştık. Güncellemenin ana hatları bu şekilde olsa da bunlar dışında da küçük değişiklikler bulunuyor. Yama notlarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.