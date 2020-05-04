Valorant'a Takımlı Ölüm Maçı Modu Geliyor

Riot Games, FPS oyunu Valorant'a yeni bir mod eklemeye hazırlanıyor. Son incelemelerde oyunun dosyalarında Takımlı Ölüm Maçı moduna işaret eden kodlar keşfedildi. Yeni oyun modunun yakında yayınlanacak büyük bir güncellemeyle gelmesi bekleniyor.

Riot Games, birinci şahıs nişancı oyunu Valorant'ı kapalı beta olarak yayınlayarak şimdiden büyük ses getirdi. League of Legends'ın geliştiricisi, bu yaz tam sürüm olarak piyasaya sürmeye hazırlandığı Valorant'a şimdi de yeni bir oyun modu getirmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

Riot, Valorant oyuncularına halihazırda bir dereceli mod sunuyor. Bununla birlikte oyuncular, dereceli olsun ya da olmasın sadece 5v5 maçlara katılabiliyorlar. Ancak görünüşe göre Riot bunu değiştirmek üzere. Ortaya çıkan yeni sızıntılar, Valorant'a takımlı ölüm maçı modunun (Team Death Match) yakında gelebileceğini gösteriyor.

Valorant'a Takımlı Ölüm Maçı (TDM) modu geleceğini gösteren kodlar

Veri madencileri, Valorant'ın dosyalarında yukarıda görebileceğiniz gibi Team Death Match moduna işaret eden kodlar keşfetti. Bu yeni modun ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz resmi bir tarih açıklanmamış olsa da, takımlı ölüm maçı modunun Valorant'a yakında gelecek büyük bir güncellemeyle sunulması bekleniyor.

Valorant gibi hızlı, rekabetçi bir FPS oyununa ölüm maçı modunun gelmesi çok büyük bir sürpriz değil. Takımlı ölüm maçı, oyuncuların becerilerini daha stressiz bir ortamda sergilemelerini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda oyuncuların maç süresine bağlı kalmadan rekabet edebilmelerine olanak tanıyacak. Oyuncuların farklı beceri setlerine sahip olduğu Valorant'ta yeni mod daha kaotik ve eğlenceli bir ortam oluşturabilir.