Robert Downey Jr’ın Iron Man Olmadığı En İyi 11 Filmi

Marvel'ın Iron Man filmlerinde oynamış olduğu Tony Stark rolüyle akıllarımıza kazınan Robert Downey Jr., gerçekten de başarılı bir aktör. Aktörün Iron Man dışında oynamış olduğu film listesini sizler için hazırladık.

Robert Downey Jr., büyük ihtimalle hayatının sonuna kadar 2008 yılında canlandırmaya başladığı Marvel evreninde yaşayan Iron Man, yani Tony Stark olarak anılmaya devam edecek. Ancak Robert Downey Jr., oyunculuk kariyerine Tony Stark olarak başlamadı ve aktörün izleyebileceğiniz bir sürü filmi daha bulunuyor.

Her zaman zeki, bilyoner ve çapkın bir adam olarak beyaz perdede karşımıza çıkmayan Robert Downey Jr., birçok farklı tarzda yapımlarda yer almış. Biz de sizler için aralarında hiç Marvel filmi olmayan Robert Downey Jr’ın oynamış olduğu en iyi filmleri listeledik.

Robert Downey Jr. Filmleri:

Charlie Bartlett (Charlie İş Başında)

Weird Science (Tuhaf Bilim)

Tropic Thunder (Tropik Fırtına)

Bowfinger (Çatlak Yönetmen)

Natural Born Killers (Katil Doğanlar)

Sherlock Holmes

Chaplin

Good Night, And Good Luck (İyi Geceler İyi Şanslar)

Kiss Kiss Bang Bang

Zodiac

A Scanner Darkly (Karanlığı Taramak)

Charlie Bartlett (Charlie İş Başında)

Yıl: 2007

Tür: Komedi, dram

Oyuncular: Anton Yelchin, Robert Downey Jr., Hope Davis

Charlie, ailesinden gelen maddi rahatlıkla şımarık bir kolej çocuğudur. Bir gün okuduğu okuldan atılınca devlet okuluna gitmek zorunda kalan Charlie, burada büyük bir uyum sıkıntısı yaşamaya başlar. Ancak zamanla, Charlie okulun ilgisini çekmeyi başarır ve son derece uyumlu bir öğrenci haline gelerek, arkadaşlarına psikolojik danışmanlık yapmaya başlar.

Charlie’nin öğretmenlerinden Nathan Gardner (Robert Downey Jr.), Charlie’nin yaşıtlarına göre daha olgun olduğunu anlar ve zamanla Charlie’nin arkadaşlarına söylediği tavsiyelerin psikiyatristinden duyma fikirler olduğunu öğrenir. Charlie’nin arkadaşlarına yatıştırıcı ilaç önermesi ve satmaya başlaması Nathan için bardağı taşıran son damla olur.

Weird Science (Tuhaf Bilim)

Yıl: 1985

Tür: Komedi, bilim kurgu, romantik

Oyuncular: Anthony Michael Hall, Ilan Mitchell-Smith, Kelly LeBrock

Robert Downey Jr., 1985 yapımı olan bu filmde, küçük bir role sahip olsa da son derece komik bir tarzla karşımıza çıkıyor. Kült bir film olarak sayılan Weird Science, tek amaçları güzel kızları yatağa atmak olan iki lise arkadaşı Gary ve Wyatt’ın yapmış oldukları haylazlığı konu alıyor.

İkili, bir gün dergilerden kestikleri kadın figürleriyle hayallerindeki kadını yaratmaya koyulurlar ve hayalleri bir anda gerçekleşerek karşılarına Lisa adlı bir kızı çıkar. Gary ve Wyatt tam hayallerindeki kadına ulaştıklarını düşündüğü zaman işler sarpa sarar ve her şey bir anda kötüleşmeye başlıyor.

Tropic Thunder (Tropik Fırtına)

Yıl: 2008

Tür: Aksiyon, komedi, savaş

Oyuncular: Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr.

Ben Stiller tarafından yönetilen bu film, aksiyon filmlerinde oynayacak aktörlere kampta eğitimler veren Dale Dyle’ı ve bu kampa katılan oyuncuların yaşadığı hikayeleri konu alıyor. Son derece güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip bu filmde Tom Cruise ve Matthew McConaughey gibi isimler de boy gösteriyor.

Filmde savaş filmlerinde oynayacak olan oyuncular, gerçeğe yakın savaş sahnelerine maruz kalınca kampta öğrenmiş olduğu yollara başvuruyor ve ortaya son derece komik sahneler çıkıyor. Filmin içerisinde oynanacak filmde Vietnam’da savaşan siyahi bir askeri canlandıran Robert Downey Jr., bu film sayesinde ikinci Oscar ödülünü kazanmış.

Bowfinger (Çatlak Yönetmen)

Yıl: 1999

Tür: Komedi

Oyuncular: Steve Martin, Eddie Murphy, Heather Graham

Robert Downey Jr., 1999 yapımı olan bu filmde çok fazla boy göstermiyor ancak aktörün yine de son derece komik diyaloglara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Film, kariyerinde bir türlü istediği başarıyı elde edemeyen Bobby Bowfinger’ın aklına gelen bir fikri hayata geçirmesini konu alıyor.

Bobby Bowfinger’ın aklına onu kariyerinin tepesine taşıyacak bir fikir gelir ancak bu fikir işe yaramazsa işler daha da kötüleşecektir. Bowfinger, dönemin en ünlü aksiyon yıldızı Kit Ramsey’i habersizce filminde oynatmaya karar verir yıldızdan gizli bir şekilde yapılacak çekimler, işe yararsa Bowfinger’ın adını duyurmasını sağlayacaktır.

Natural Born Killers (Katil Doğanlar)

Yıl: 1994

Tür: Aksiyon, polisiye, dram

Oyuncular: Woody Harrelson, Juliette Lewis, Tom Sizemore

Robert Downey Jr., 1994 yapımı bu filmde Avusturalya’lı bir televizyon muhabirini canlandırıyor. Filmde Mickey ve Mallory, herkes gibi mutlu bir ilişki yaşayan bir çifttir ancak onları diğer çiftlerden ayıran en büyük özellikleri, her ikisinin de katil ruha sahip olmasıdır.

Çift, kendi içlerinde bastırdıkları bu duyguya yenilerek Amerika’nın en ünlü otobanı Route 66’e çıkar ve nedensizce insanları katletmeye başlar. O kadar çok cinayet işlerler ki, sadece birer katil olmaktan çıkıp medya ikonu haline gelirler. Robert Downey Jr. ise bu katillerin şiddete olan saplantıları yüzünden nasıl bir şöhrete sahip olduklarını tüm dünyaya anlatır.

Sherlock Holmes serisi:

Yıl: 2009

Tür: Aksiyon, macera, polisiye

Oyuncular: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams

Tony Stark rolünden sonra en çok Sherlock Holmes rolüyle anılan Robert Downey Jr., bu filmde Arthur Conan Doyle’un yaratmış olduğu üstün zekaya sahip bir dedektifi canlandırıyor. Sahte aksanıyla ve göstermiş olduğu üstün oyunculuk yeteneğiyle Robert Downey Jr. filmdeki rolüyle ikinci Altın Küre ödülüne layık gösterildi.

Sherlock Holmes ve ortağı Doktor Watson, 19. yüzyılın İngiltere’sinde yaşanan karmaşık olaylara ışık tutmak için bir araya gelirlerle ve Sherlock’un sahip olduğu üstün zeka sayesinde çözemedikleri dava kalmaz.

Chaplin

Yıl: 1999

Tür: Biyografi, komedi, dram

Oyuncular: Robert Downey Jr., Geraldine Chaplin, Paul Rhys

Beyaz perdenin sessiz kahramanı Charlie Chaplin’in hayatını konu alan 1992 yapımı bu filmde usta oyuncu Chaplin karakterini yine başka bir usta oyuncu Robert Downey Jr. canlandırıyor. Downey, göstermiş olduğu kusursuz oyunculuğuyla eleştirmenler tarafından da tam not almayı başardı ve bu film sayesinde ilk kez Akademi Ödülü’ne aday gösterildi.

Film, Charlie Chaplin’in beyazperdede gösterdiği neşeli hayatın aksine yaşadığı zorlukları anlatıyor. Toplumsal sorunları komik bir dille eleştiren tiyatro grubuyla turneye çıkan Chaplin, dünya çapında ünlü bir isim haline gelir ancak hem özel hayatında yaşadığı çalkantılar hem de ülkede yaşanan politik sorunlar hayatını iyice zorlaştırır.

Good Night, And Good Luck (İyi Geceler İyi Şanslar)

Yıl: 2005

Tür: Biyografi, dram, tarih

Oyuncular: David Strathairn, George Clooney, Patricia Clarkson

Good Night, And Good Luck, Amerika’da 1950’li yıllarda gazeteciliğin yeni yeni geliştiği ve komünist avının bir hayli yüksek olduğu zamanları anlatıyor. Edward R Murrow, Soğuk Savaş döneminde yaşanan tüm olayları çıplak bir dille anlatmaya yemin etmiş bir gazeteci ve karakteri canlandıran George Clooney de bu film sayesinde Akademi Ödülü’ne aday gösteriliyor

Robert Downey Jr. ise filmde televizyon kanalı CBS’de çalışan Joe Weshba’yı canlandırıyor. Joe, meslektaşı Shirler ile evlendikten sonra şirket politikası nedeniyle bu evliliğini gizlemeye çalışan, ancak son derece samimi ve içten bir adam olarak karşımıza çıkıyor.

Kiss Kiss Bang Bang

Yıl: 2005

Tür: Aksiyon, komedi, dram

Oyuncular: Robert Downey Jr., Val Kilmer, Michelle Monaghan

Shane Black tarafından yönetilen bu film, Robert Downey Jr.’ın canlandırdığı Harry adlı bir hırsızın başına gelen hikayeleri konu alıyor. Harry’nin asıl işi hırsızlıkken, bir gün kendisini bir filmde dedektiflik rolü için oyuncu elemelerinde bulur ve işi bir anda çok fazla ciddiye almaya başlar.

Harry, çok ciddi bir şekilde oyunculuk eğitimi almaya başlar ve burada yolu eski bir arkadaşı olan Harmony ile kesişir. Harry, aslında bir hırsız olduğunu unutarak kendini Harmony’e sanki bir kahramanmış gibi tanıtmaya çalışır ancak olaylar ilerledikçe Harry’nin kim olduğu çok geçmeden ortaya çıkmaya başlar.

Zodiac

Yıl: 2005

Tür: Polisiye, gizem, dram

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo

Zodiac, 1970’li yılların başında ün salmış seri katil Zodiac Killer’ın çözülmemiş davaları üzerinde çalışan 4 suç muhabirini konu alıyor. Yolladığı mektup ve şiirlerle medyayla, polisle ve muhabirlerle dalga geçerek cinayet işlemeye devam eden Zodiac Killer’ın ardında bıraktığı ipuçlarını takip eden bu dört adam, şehri yaşadığı kabustan kurtarmaya çalışıyor.

Başrollerini Robert Downey Jr, Mark Ruffalo ve Jake Gyleenhaal’in paylaştığı Zodiac filmi, Fight Club, Seven ve Gone Girl gibi üstün başarılara imza atan usta isim David Fincher tarafından yönetilmiş.

A Scanner Darkly (Karanlığı Taramak)

Yıl: 2006

Tür: Animasyon, polisiye, dram

Oyuncular: Keanu Reeves, Winona Ryder, Robert Downey Jr.

Şehrin yeraltında geçen olaylarını inceleyen dedektif Bob Arctor, gizl bir görev için küçük çaplı bir uyuşturucu örgütüyle birlikte çalışmaya başlar. Örgütün sattığı Subsance D, beynin belirli bölümlerine hasar veren bir uyuşturucudur ve Bob uyuşturucunun gerçek üreticilerine bu örgüt sayesinde ulaşmaya çalışır.

Bob, bir şirketin de verdiği destekle örgütü iyice araştırmaya başlar ancak zaman geçtikçe şizofrenik davranışlarda bulunur ve bir takım zihin kontrolü testlerine girer. Bob, bu testlerden çıktıktan sonra kendi ad soyadına sahip birçok kişinin şehirde dolaştığını öğrenir.