Dijital oyun platformları, kullanıcı güvenliğini artırmaya yönelik yeni adımlar atmaya devam ediyor. Özellikle çocuk oyuncuların korunması amacıyla yaş doğrulama sistemleri yaygınlaşıyor. Bu kapsamda Roblox da kullanıcı doğrulama sürecinde önemli bir değişikliğe gidiyor.

Roblox, yeni güvenlik uygulamaları kapsamında 13 yaş altındaki kullanıcıların oyun platformuna erişimini sınırlandıracak. Platforma giriş yapmak isteyen oyuncuların kimlik doğrulaması veya yüz taraması ile yaşlarını kanıtlaması gerekecek.

Roblox, kullanıcıların arkadaşlarıyla filtresiz sohbet edebilmesini sağlayan “Güvenilir Bağlantılar” sistemini duyurdu. Bu özellikten yalnızca yaşını 13 ve üzeri olarak doğrulayan kullanıcılar yararlanabilecek.

Yüz taramasıyla yaş doğrulayanlar filtresiz sohbet edebilecek

Şirket, kimlik doğrulama sürecinde Persona adlı kimlik doğrulama firmasıyla iş birliği yapıyor. Video selfie yöntemiyle çalışan yaş tahmin aracı, kullanıcının yaşını otomatik olarak analiz ediyor. Yeni sistemle birlikte “Arkadaşlar” sekmesi “Bağlantılar” adını alacak. Filtresiz metin sohbetleri ve sosyal özellikler sadece yaş doğrulaması tamamlanmış güvenilir bağlantılar arasında kullanılabilecek. 13-17 yaş arası kullanıcılar kendi yaş grubundakileri güvenilir bağlantı olarak ekleyebilecek. 18 yaş üstü biriyle bağlantı kurmak isteyen gençler ise bu kişiyi gerçek hayatta tanıdığını kanıtlamak zorunda kalacak.

Sohbetlerin filtresiz olması, platformun güvenlik denetimlerini devre dışı bırakmayacak. Roblox, çocuk istismarı, uygunsuz içerik talebi gibi riskli durumları izlemeye devam edecek. Şirket ayrıca kullanıcıların çevrim içi durumlarını gizleyebileceği, bildirimlerini sessize alabileceği ve ekran süresi sınırlarını belirleyebileceği yeni gizlilik ve güvenlik özelliklerini de hayata geçiriyor.