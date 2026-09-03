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Roborock, IFA 2026'da Yeni Ürünlerini Tanıttı: Merdiven Tırmanandan Havuz Temizleyenine Kadar...

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Roborock, IFA 2026'da merdiven aşabilen Saros Rover robot süpürgesi ile bahçe ve havuz temizlik robotlarından oluşan yeni serisini tanıttı.

Roborock, IFA 2026'da Yeni Ürünlerini Tanıttı: Merdiven Tırmanandan Havuz Temizleyenine Kadar...
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Roborock, IFA 2026 fuarında ev içi temizliğin ötesine geçerek bahçe ve havuz bakımını da kapsayan geniş ürün yelpazesini tanıttı.

Etkinliğin en çok dikkat çeken yeniliği ise merdiven ve yüksek engelleri aşabilen uzayabilir tekerlek yapısına sahip Saros Rover oldu. Şirket, yeni robot süpürgelerin yanı sıra dikey buharlı süpürgeler, robot çim biçme makinesi ve akıllı havuz temizleme robotu ile akıllı ev ekosistemini evin dışına taşıyor.

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Roborock, IFA 2026'da Yeni Ürünlerini Tanıttı: Merdiven Tırmanandan Havuz Temizleyenine Kadar...
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Yeni merdiven tırmanan süpürge tanıtıldı

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IFA 2026'da sergilenen Saros Rover, uzayabilen tekerlek ve bacak mekanizması sayesinde standart robot süpürgelerin takıldığı yüksek eşikleri ve merdivenleri aşabilen sıra dışı bir tasarım sunuyor. Ev içi grubunda öne çıkan diğer modeller Saros 20 Flow Complete ve Saros 20 Neo ise hem süpürme hem paspaslama yeteneklerini gelişmiş navigasyon sistemleriyle birleştirerek çift katmanlı zemin eşiklerinde kesintisiz hareket sağlıyor.

Dikey süpürge tarafında ise F25 Ultra Steam Gen 2, yaklaşık 30 saniye içinde 180°C sıcaklığa ulaşan sabit buhar gücü ve otomatik zemin algılama teknolojisiyle sert zeminlerde hijyenik temizlik sunuyor. Esnek kullanımıyla dikkat çeken F25 Pro Turbo Combo ise çıkarılabilir modu sayesinde farklı yüzeylere kolayca uyum sağlıyor.

Bahçe ve havuz bakımı otomatikleşiyor

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Roborock’un ev dışı iklim ve alanlara yönelik çözümlerinden RockNeo Q2 LiDAR, IPX6 suya dayanıklılığa sahip bir robot çim biçme makinesi olarak öne çıkıyor. LiDAR navigasyonu sayesinde %45’e varan eğimli arazilerde ve 60 santimetrelik dar geçitlerde rahatlıkla manevra yapabilen cihaz, Amazon Alexa ve Google Home ile entegre çalışabiliyor.

Havuz temizliğine odaklanan RockAqua P1 ise tek şarjla 3,5 saate kadar görev yapabiliyor. Akıllı motor sistemi sayesinde karşılaştığı kir yoğunluğuna göre gücünü anlık olarak ayarlayarak enerjiyi verimli kullanıyor.

Roborock, lansman kapsamında ürünlerin satış fiyatlarını henüz açıklamadı. ABD pazarında Saros 20 Flow Complete modelinin ekim ayında, Saros 20 Neo'nun ise "Qrevo Edge 3 Pro" adıyla satışa sunulması bekleniyor. Bahçe ve havuz robotlarının küresel pazarlardaki çıkış tarihleri ve fiyat-performans dengesi ise cihazların detaylı testlerinden sonra netlik kazanacak.

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