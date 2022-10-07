Dünyanın en büyük robot üreticilerinden bazıları, robotların silahlandırılmasına yönelik bir açık mektup paylaştı. Üreticiler, silahlandırmayı hiçbir şekilde desteklemeyeceklerini vurguladı.

Robot teknolojileri günümüzde fazlasıyla gelişmiş bir noktaya varmışken, artık bazı robotları günlük hayatımızda da görebilir olduk. Boston Dynamics’in köpek benzeri robotu Spot, koronavirüs salgını sırasında sahada görev yapmış, hatta yakın zamanda Tüpraş tarafından da ülkemizde göreve alınmıştı.

Öte yandan gelişmiş robotlar, dünyanın çeşitli noktalarında insani görevlerin dışında, insanları öldürmek amacıyla silahlandırılmış olarak da görülüyordu. Bugün, dünya devi robot üreticilerinden robotların silahlandırılmasına karşı açık mektup geldi. Boston Dynamics’in de arasında olduğu robot üreticileri, robotların silahlandırılmaması gerektiğini vurguladı.

Robot üreticilerinin silahlanmaya yönelik açıklaması:

“Yeni nesil gelişmiş mobil robotları topluma tanıtmaya kendini adamış dünyanın önde gelen şirketlerinden bazılarıyız. Bu yeni nesil robotlar, önceki nesillere göre daha erişilebilir, kullanımı daha kolay, daha otonom, uygun maliyetli, uyarlanabilir ve daha önce otomatikleştirilmiş veya uzaktan kontrol edilen teknolojilere erişilemeyen konumlarda gezinme yeteneğine sahiptir. Gelişmiş mobil robotların endüstride iş arkadaşı ve evimizde refakatçi olarak topluma büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz.

Yeni yetenekler sunan her yeni teknolojide olduğu gibi, gelişmiş mobil robotların ortaya çıkması da kötüye kullanım olasılığı sunar. Güvenilmeyen kişiler bunları medeni hakları ihlal etmek veya başkalarını tehdit etmek, zarar vermek veya korkutmak için kullanabilir. Özellikle endişe duyulan bir alan silahlanmadır. Uzaktan veya otonom olarak çalıştırılan, yaygın olarak halka açık olan ve insanların yaşadığı ve çalıştığı daha önce erişilemeyen yerlere gidebilen robotlara silah eklemenin, yeni zarar riskleri ve ciddi etik sorunlar doğurduğuna inanıyoruz. Bu yeni yetenekli robotların silahlaştırılmış uygulamaları, topluma getireceği muazzam faydalara zarar vereceği gibi, halkın teknolojiye olan güvenini de zedeleyecektir. Bu nedenlerle, gelişmiş mobiliteye sahip genel amaçlı robotlarımızın silahlandırılmasını desteklemiyoruz. Geçmişte bu konu hakkında konuşan bizler ve ilk kez ilgilenenler için, ticari olarak satılan robotları silahlandırmak için geçici çabalarını görünür bir şekilde ilan eden az sayıda insanın neden olduğu son aylarda artan kamuoyu endişesi ışığında şimdi yenilenmiş bir aciliyet hissediyoruz.

Gelişmiş mobiliteye sahip genel amaçlı robotlarımızı veya gelişmiş robotik sağlayan geliştirdiğimiz yazılımları silahlandırmayacağımıza ve başkalarının bunu yapmasını desteklemeyeceğimize söz veriyoruz. Mümkün olduğunda, potansiyel silah kullanımını önlemek için müşterilerimizin amaçlanan uygulamalarını dikkatlice inceleyeceğiz. Ayrıca, bu riskleri azaltabilecek veya azaltabilecek teknolojik özelliklerin geliştirilmesini araştırmayı taahhüt ediyoruz. Açık olmak gerekirse, ulusların ve devlet kurumlarının kendilerini savunmak ve yasalarını uygulamak için kullandıkları mevcut teknolojilerle ilgilenmiyoruz.

Taahhüdümüzün tek başına bu riskleri tam olarak ele almak için yeterli olmadığını anlıyoruz ve bu nedenle kanun yapıcıları bu robotların güvenli kullanımını teşvik etmek ve kötüye kullanımını yasaklamak için bizimle birlikte çalışmaya çağırıyoruz. Ayrıca robotik topluluğundaki her kuruluşu, geliştiriciyi, araştırmacıyı ve kullanıcıyı, bu tür robotlara silah eklememek, yetkilendirmemek, desteklememek veya etkinleştirmemek için benzer taahhütlerde bulunmaya çağırıyoruz. Bu teknolojilerin insanlık için faydalarının yanlış kullanım riskinden çok daha fazla olduğuna inanıyoruz ve insanların ve robotların dünyanın bazı zorluklarının üstesinden gelmek için yan yana çalıştığı parlak bir gelecek için heyecanlıyız.”

Söz konusu mektuba Boston Dynamics’in yanı sıra Agility Robotics, Clearpath Robotics, Open Robotics, Unitree ve ANYbotics imzasını attı.