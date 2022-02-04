Hyundai tarafından satın alınan Boston Dynamics’in otonom robotu Spot, otomobil üretim tesislerinde güvenlik amiri olarak işe başlamıştı. Şimdi de bu otonom robot Spot, Tüpraş'ta sahada test etmeye başlandı.

Geçtiğimiz aylarda Hyundai, köpek şeklinde robotlarıyla bilinen Boston Dynamics’i satın almıştı. Şirkette pay sahibi olan üçüncü şirket haline gelen Hyundai, robotik parça üretip birleştireceği bir tedarik zinciri kurmayı amaçladığını da açıklamıştı ve sizlere bahsetmiştik.

Hyundai'nin satın almı gerçekleştikten sonra sevilen otonom robot Spot; otomobil üretim tesislerinde güvenlik amiri olarak işe başlamıştı. Spot, çalışma alanlarındaki terslikleri saptayarak işçilerin can güvenliğini ve fabrikanın mal güvenliğini sağlayacağı belirtilmişti. Şimdi ise bu ünlü otonom robot Tüpraş'ta iş başı yaptı.

Spot Tüpraş'ta saha denemelerine başladı

Tüpraş, üretim sahalarında robot kullanımıyla, güvenli ve emniyetli iş ortamını desteklemeyi amaçlıyor. Riskli süreçlerde tekrarlayan işleri kolaylaştırarak, teknik ekiplerin yetkinliklerini farklı alanlarda kullanmalarına olanak tanıyor.

Norveçli unicorn startup Cognite tarafından rafineriye özel sensörlerle donatılmış robotun, düzenli kontrol işlemlerini gerçekleştirmek üzere deneme çalışmaları ilk olarak İzmit Rafinerisi’nde, ardından Kırıkkale Rafinerisi’nde tamamlandı.

Saha deneme çalışmalarından elde edilen veriler ve bilgiler ışığında detaylı teknik değerlendirmeyi takiben; çeşitli sahalarda kullanım ihtiyaçları da göz önüne alınarak fizibilite çalışma çalışmaları gerçekleştirilecek. Tüpraş, yapay zeka ve robotik teknolojiler yol haritası ile alanında ilk olmayı amaçlıyor.

Otonom robotun yeni işinde yapacağı şeylerden bahsedecek olursak; Spot’un üç boyutlu modellerle desteklenen gelişmiş yönetim platformu sayesinde beklenen aksiyonlar kolayca tanımlanabiliyor. Sahalarda bulunan farklı tipte analog sayaç, seviye göstergeleri, valf açıklığı göstergeleri ve çeşitli emniyet kontrolleri robot tarafından otonom olarak yapılabiliyor. Yapay zekâ ile desteklenen kameralar sayesinde zeminde oluşabilecek herhangi bir sıvı kolaylıkla saptanıyor ve üzerindeki sensörlerle de ortamdaki gazlar tespit edilebiliyor.

Spot, üzerinde bulunan termal kamera sayesinde görüntülenen yerlerin sıcaklık değerlerini de bildiriyor. Alınan sıcaklık verileri işlenerek entegre veri yönetim sistemi sayesinde geriye dönük karşılaştırmalarla daha akıllı uyarılar elde edilebiliyor. Spot, ortam tarama kameralarıyla bulunduğu ortamın üç boyutlu modellerini de oluşturabiliyor. Görüntü işleme yöntemleriyle nesneler tanımlanabiliyor ve daha önceden elde edilen verilerle de karşılaştırılarak ortamda bulunmaması gereken yabancı maddeler için uyarı oluşturabiliyor.