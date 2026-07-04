Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

GTA 6 Öncesi Dev İddialar: Rockstar Games, Çalışanlarına Yönelik Birçok Konuda Suçlanıyor!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

GTA 6'nın arkasındaki şirket Rockstar Games, çalışanlarına yönelik bir kez daha pek çok suçlamayla karşı karşıya.

GTA 6 Öncesi Dev İddialar: Rockstar Games, Çalışanlarına Yönelik Birçok Konuda Suçlanıyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Tüm zamanların en büyük oyun lansmanı olmaya aday GTA 6 için geri sayım sürerken, Rockstar Games’e yönelik iddialar gelmeye başladı.

Rockstar bünyesindeki sendikalı çalışanlar, şirketin sunduğu çalışma şartlarının arkasındaki acı gerçekleri bir bir ifşa etti. İddialar yenilir yutulur cinsten değil. Mobbing, bitmek bilmeyen fazla mesailer (crunch) ve adaletsiz prim sistemi...

İçerikten Görseller

GTA 6 Öncesi Dev İddialar: Rockstar Games, Çalışanlarına Yönelik Birçok Konuda Suçlanıyor!
1
2
2

"Âdeta kölelik"

1

Bunlar da İlginizi Çekebilir

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

GTA 6'nın Yeni Ekran Görüntüleri Yayımlandı (Tam 63 Adet)

GTA 6'nın Yeni Ekran Görüntüleri Yayımlandı (Tam 63 Adet)

PS5 ve PS5 Pro İçin Yeni Yazılım Güncellemesi Yayımlandı: Ne Değişiklikler Var?

PS5 ve PS5 Pro İçin Yeni Yazılım Güncellemesi Yayımlandı: Ne Değişiklikler Var?

GTA 6 Türkiye Fiyatı Açıklandı: Hemen Ön Sipariş Verebilirsiniz!

GTA 6 Türkiye Fiyatı Açıklandı: Hemen Ön Sipariş Verebilirsiniz!

İsmini gizli tutan çalışanların anlattıklarına göre Rockstar’da fazla mesai o kadar kabullenilmiş ki şirket bunu iş sözleşmelerine standart bir madde olarak eklemiş.

İngiltere'deki yasal haftalık çalışma sınırı olan 48 saati aşabilmek için çalışanlara feragatname imzalatıldığı, sendikanın devreye girmesiyle bu durumun biraz olsun esnetildiği belirtiliyor. İşin ironik kısmı, bazı departmanlar gün yüzü görmeden çalışırken, bazılarının bu yoğunluktan bihaber olması.

Prim sistemi de sıkıntılı

2

Çalışanların maaşlarının büyük bir kısmı dalgalı primlere bağlı ancak bu primlerin neye göre verilip neye göre kesildiği tam bir muamma.

Bir çalışan durumu şöyle özetliyor: "Yıllık gelirinizin beşte birinin hiçbir gerekçe gösterilmeden kesilebileceğini düşünün. Patronun iki dudağı arasındasınız."

Kadın-erkek ücret makası büyüyor

2

Sendika üyeleri, şirketteki cinsiyete dayalı ücret adaletsizliğinin son dönemde daha da derinleştiğini ve bu dengesizliği çözmeyi amaçlayan geçmiş projelerin rafa kaldırıldığını söylüyor. Yönetim kadrosu evden çalışmaya devam ederken, alt kadroya zorunlu ofis dayatması yapılması da bardağı taşıran son damla olmuş.

Rockstar’ın çatı şirketi Take-Two ise yaptığı açıklamada iddiaları reddederek, "Ekibimizi her seviyede ödüllendiren, nezaket odaklı bir kültürümüz var." dese de, GTA 6 gibi dev bir oyunun mutfağından yükselen bu sesler kolay kolay kesilecek gibi durmuyor.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Tarihte İlk: İşte 64 GB RAM İsteyen İlk Oyun! [Video]

Tarihte İlk: İşte 64 GB RAM İsteyen İlk Oyun! [Video]

Bir Oyuncu, 98.000 Microsoft Puanı Kullanarak GTA 6'yı Ücretsiz Satın Aldı!

Bir Oyuncu, 98.000 Microsoft Puanı Kullanarak GTA 6'yı Ücretsiz Satın Aldı!

PlayStation'da 'Hafta Sonu Teklifi' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 21 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Hafta Sonu Teklifi' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 21 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

2026 Steam Yaz İndirimleri: 5 Dolara (230 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

2026 Steam Yaz İndirimleri: 5 Dolara (230 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

GTA 6'yı 500 TL Daha Ucuza Alabilirsiniz! (Gelin Anlatıyoruz)

GTA 6'yı 500 TL Daha Ucuza Alabilirsiniz! (Gelin Anlatıyoruz)

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

PS5 ve PS5 Pro İçin Yeni Yazılım Güncellemesi Yayımlandı: Ne Değişiklikler Var?

PS5 ve PS5 Pro İçin Yeni Yazılım Güncellemesi Yayımlandı: Ne Değişiklikler Var?

GTA 6 Türkiye Fiyatı Açıklandı: Hemen Ön Sipariş Verebilirsiniz!

GTA 6 Türkiye Fiyatı Açıklandı: Hemen Ön Sipariş Verebilirsiniz!

Gta 6 Rockstar Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Tesla Temmuz 2026 Fiyat Listesi Açıklandı

Tesla Temmuz 2026 Fiyat Listesi Açıklandı

Temmuz 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Güncel Kredi Kampanyası da Belli Oldu!

Temmuz 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Güncel Kredi Kampanyası da Belli Oldu!

Temmuz 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Temmuz 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Temmuz 2026 Peugeot Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni 408’de 250 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 Peugeot Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni 408’de 250 Bin TL İndirim Var!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com