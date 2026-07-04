GTA 6 Öncesi Dev İddialar: Rockstar Games, Çalışanlarına Yönelik Birçok Konuda Suçlanıyor!

GTA 6'nın arkasındaki şirket Rockstar Games, çalışanlarına yönelik bir kez daha pek çok suçlamayla karşı karşıya.

Tüm zamanların en büyük oyun lansmanı olmaya aday GTA 6 için geri sayım sürerken, Rockstar Games’e yönelik iddialar gelmeye başladı.

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Rockstar bünyesindeki sendikalı çalışanlar, şirketin sunduğu çalışma şartlarının arkasındaki acı gerçekleri bir bir ifşa etti. İddialar yenilir yutulur cinsten değil. Mobbing, bitmek bilmeyen fazla mesailer (crunch) ve adaletsiz prim sistemi...

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"Âdeta kölelik"

İsmini gizli tutan çalışanların anlattıklarına göre Rockstar’da fazla mesai o kadar kabullenilmiş ki şirket bunu iş sözleşmelerine standart bir madde olarak eklemiş.

İngiltere'deki yasal haftalık çalışma sınırı olan 48 saati aşabilmek için çalışanlara feragatname imzalatıldığı, sendikanın devreye girmesiyle bu durumun biraz olsun esnetildiği belirtiliyor. İşin ironik kısmı, bazı departmanlar gün yüzü görmeden çalışırken, bazılarının bu yoğunluktan bihaber olması.

Prim sistemi de sıkıntılı

Çalışanların maaşlarının büyük bir kısmı dalgalı primlere bağlı ancak bu primlerin neye göre verilip neye göre kesildiği tam bir muamma.

Bir çalışan durumu şöyle özetliyor: "Yıllık gelirinizin beşte birinin hiçbir gerekçe gösterilmeden kesilebileceğini düşünün. Patronun iki dudağı arasındasınız."

Kadın-erkek ücret makası büyüyor

Sendika üyeleri, şirketteki cinsiyete dayalı ücret adaletsizliğinin son dönemde daha da derinleştiğini ve bu dengesizliği çözmeyi amaçlayan geçmiş projelerin rafa kaldırıldığını söylüyor. Yönetim kadrosu evden çalışmaya devam ederken, alt kadroya zorunlu ofis dayatması yapılması da bardağı taşıran son damla olmuş.

Rockstar’ın çatı şirketi Take-Two ise yaptığı açıklamada iddiaları reddederek, "Ekibimizi her seviyede ödüllendiren, nezaket odaklı bir kültürümüz var." dese de, GTA 6 gibi dev bir oyunun mutfağından yükselen bu sesler kolay kolay kesilecek gibi durmuyor.