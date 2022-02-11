Dünyanın en sevilen çok oyunculu çevrimiçi strateji oyunu olan League of Legends tekrar dosyaları .rofl uzantılı ROFL dosyası olarak kaydediliyor ama pek çok kullanıcı bu dosyaları nasıl açacağını bilmiyor. Gelin ROFL dosyası nedir, nasıl açılır gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla inceleyelim.

Eğer bir oyunseverseniz League of Legends adını mutlaka duymuş, eğer bir oyuncuysanız mutlaka LoL kısaltması ile anılan bu oyunu oynamışsınız ya da oynuyorsunuzdur. Bu efsane çok oyunculu çevrimiçi strateji oyunundaki karşılaşmalarınız kaydedilir ve .rofl uzantılı ROFL dosyaları olarak saklanır. Ancak pek çok oyunsever ROFL dosya açma işlemini tam olarak bilmiyor.

ROFL dosya formatı tamamen League of Legends oyununa aittir ve hatta oyun içi bir tür oynatma formatıdır diyebiliriz. Bu nedenle elinizdeki dosyaları oyun üzerinden açarak oynatmak en başarılı sonucu verecektir. Ancak tekrar dosyaları üzerinde farklı işlemler yaparak bazı alternatif yöntemler kullanabilirsiniz. Gelin ROFL dosyası nedir, nasıl açılır gibi merak edilen soruları biraz daha yakından inceleyelim.

ROFL dosyası nedir?

Replay Of LoL cümlesinin kısaltması olan; .rofl uzantılı ROFL dosyası, popüler çok oyunculu çevrimiçi strateji oyunu League of Legends karşılaşmalarının kaydedildiği tekrar dosyalarıdır. Riot Games tarafından lisanslanmış ve LoL oyununa özgü olan bu dosya formatı video içeriği barındırır ancak direkt olarak herhangi bir video oynatıcı uygulamasında açılmaz.

ROFL dosyası ne işe yarar?

League of Legends oyununda yaptığınız her karşılaşma sonrası ekranın sağ üst köşesinde, gelişmiş detaylar butonunun üstüne bir indirme butonu görürsünüz. Bu butona tıkladığınız zaman karşılaşmanın tekrar dosyası ROFL formatında iner ve tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Tüm bu tekrarlar, oyuncuların karşılaşma geçmişi sayfasında da görüntülenebilir.

.rofl uzantılı ROFL dosyaları en fazla 20 tane olur yani League of Legends oyununda oynadığınız son 20 karşılaşma kaydedilir. ROFL dosyalarının diğer bir özelliği ise yalnızca kaydedildikleri yamada çalışıyor olmaları. Yani 7.0 yamasında oynadığınız karşılaşmaların tekrar dosyalarına yalnızca 7.1 yaması gelene kadar ulaşabilir ve izleyebilirsiniz.

ROFL dosyası nasıl açılır?

.rofl uzantılı ROFL dosyaları League of Legends oyununa özgü tekrar dosyaları oldukları için açmanın tek yolu League of Legends kullanmaktır. Dosya üzerinde sağa tıklayıp birlikte aç seçeneğinde LoL uygulamasını tercih ederek dosyanızı açabilirsiniz.

League of Legends önemli anlar videoları kaydedebilirsiniz:

League of Legends tekrar dosyalarının kaydedilmesi güzel gibi görünüyor ancak .rofl uzantılı ROFL dosya formatı özgün olduğu kadar üzerinde işlem yapmaya bir o kadar kapalı bir dosya formatıdır. Neyseki tüm karşılaşmayı olmasa da önemli anları çok daha kullanışlı olan .webm uzantılı WEBM dosya formatında kaydedebilirsiniz.

Kırmızı renkli kayıt butonuna tıkladığınız anda oyununuz kaydedilmeye başlar. Aynı düğme ile kaydı durduğunuz zaman seçtiğiniz aralık ayrı bir video olarak kaydedilmiş olur. League of Legends önemli anlar olarak adlandırılan bu videolar bilgisayarınızın C:\Kullanıcılar\Belgeler\LeagueofLegends\Highlights klasörüne, .webm uzantılı WEBM dosyaları olarak kaydedilir.

LoL WEBM dosyaları nasıl açılır?

.rofl uzantılı ROFL dosyalarından sonra .webm uzantılı WEBM dosyalarını görünce çölde su bulmuş gibi hissedeceksiniz. Çünkü League of Legends önemli anlarının kaydedildiği WEBM dosyaları hem Mozilla Firefox ve Google Chrome gibi internet tarayıcıları üzerinden açılıyor hem de VLC Media Player gibi sık kullanılan bir medya oynatıcı uygulamada görüntülenebiliyor.

LoL önemli anlar ve tekrar dosyaları hakkında bilmeniz gerekenler:

LoL oyun tekrarlarını Karşılaşma Geçmişi ekranında bulabilirsiniz.

Tekrar dosyaları yalnızca kaydedildiği yamada görüntülenebilir.

Kaydettiğiniz önemli anlar videoları C:\Kullanıcılar\Belgeler\LeagueofLegends\Highlights klasöründe saklanır.

Önemli anları barındıran WEBM dosyasını VLC Media Player üzerinden oynatabilirsiniz.

Tekrar dosyalarını barındıran ROFL dosyasını League of Legends üzerinden oynatabilirsiniz.

Tekrar dosyalarında oyuncu sohbetleri yer almaz.

İstemcinizde yalnızca son 20 oyuna ait tekrar dosyaları saklanır.

Arkadaşlarınızın tekrar dosyalarına Karşılaşma Geçmişi ekranları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Tekrar dosyaları, olumsuz davranışa sahip oyunculara karşı kanıt niteliği taşımaz.

Önemli an kaydını Ctrl + V tuş kombinasyonu ile başlayabilir ve durdurabilirsiniz.

Önemli anlar, 720p görüntü çözünürlük kalitesinde kaydedilir.

Önemli anlar ve tekrar dosyalarının kaydedileceği hedef klasörü değiştirmeniz mümkün.

League of Legends tekrar dosyalarının kaydedildiği .rofl uzantılı ROFL dosyası nedir, nasıl açılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve LoL kayıtları hakkında bilmeniz gereken bazı detaylardan bahsettik.