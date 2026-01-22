RTÜK'ten Bir Televizyon Kanalı ve İki Dijital Platforma Ceza Geldi

RTÜK, bir televizyon kanalı ve iki dijital platformda yer alan toplam üç farklı içeriğe ayrı ayrı olmak üzere idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verdi.

RTÜK, bir televizyon programı ile iki dijital platformdaki yapımlar hakkında yaptırım kararı aldı. İzleyici şikâyetleri ve uzman raporları doğrultusunda Sözcü TV’de yayınlanan “İçinizden Biri” programına, HBO Max’teki “Jasmine” dizisine ve MUBI’deki “Passages” filmine idari para cezası uygulanırken, HBO Max için ayrıca katalogdan çıkarma kararı verildi.

Üst Kurul, “İçinizden Biri” programında bazı bakanların ve Diyanet İşleri Başkanının görüntülerinin kullanıldığı, “karne notu” formatıyla yapılan yorumlarda ise eleştiri sınırını aştığı belirtilen suçlayıcı, aşağılayıcı ve itibarsızlaştırıcı ifadeler bulunduğunu tespit etti. Bu gerekçeyle Sözcü TV’ye ilgili kanunun maddesinin ihlalinden para cezası kesildi.

İçinizden Biri, Jasmine ve Passages'e cezalar geldi

Dijital platform tarafında ise RTÜK, HBO Max’te yayınlanan “Jasmine” dizisinin bazı bölümlerinde cinselliğin “yaşam standardı” gibi sunularak sıradanlaştırıldığı ve bunun özellikle genç izleyiciler üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceği değerlendirmesinde bulundu. Bu nedenle HBO Max’e üst sınırdan para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

MUBI’deki “Passages” filmi için yapılan incelemede de içerikte müstehcen sahnelerin yoğun olduğu, bazı temaların “sıradanlaştırıldığı” ve bunun aile kurumunu itibarsızlaştırdığı yönünde tespitler yer aldı. Bu kapsamda MUBI’ye de idari para cezası verildi.