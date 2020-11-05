RTÜK Başkanı tarafından yapılan açıklamalara göre Netflix ve Amazon Prime Video, yayın lisansını nihayet aldı. Böylece Netflix'in Türkiye'den çekileceği yönündeki spekülasyonlar da sona ermiş oldu.

Arap saçına dönen ve “Netflix, Türkiye’den çekilecek mi?” sorularının ortaya atılmasına neden olan lisans krizi nihayet mutlu son ile noktalandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter üzerinden gerçekleştirdiği açıklama ile Netflix ve Amazon Prime abonelerinin gönüllerine su serpti.

“İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullanan RTÜK Başkanı Şahin, böylece lisans krizinin de sona erdiğini ilan etmiş oldu.

Kısa süre önce gerçekleştirdiği açıklamalarda Netflix ile iyi ilişkiler içinde olduklarını ifade eden RTÜK Başkanı, “Netflix ile ilişkilerimiz iyi. Son dönemde bütün uyarılarımızı dikkate aldılar. Nihayetinde ticari bir kuruluş. Türkiye'den kar ederken, regülasyon kurumuyla kötü olmak istemezler.” ifadelerini kullanmıştı.

Hem Netflix’in hem de Amazon Prime Video’nun RTÜK’ten yayın lisansı almasıyla birlikte iki platformun da Türkiye’den çekileceği yönündeki spekülasyonlar boşa çıkmış oldu. Eğer halihazırda Netflix üyesiyseniz, platformda kasım ayı içinde yayınlanacak içeriklere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca Amazon Prime Video hakkında bilgi almak için buraya, üye olmak için ise buraya tıklayabilirsiniz.