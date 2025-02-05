NVIDIA'nın geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü RTX 50 serisi birçok kullanıcıda ciddi problemlere yol açtı.

NVIDIA'nın yeni nesil RTX 50 serisi ekran kartları bir süredir şaşırtan sorunlarıyla gündemde. Forumlar ve Reddit'teki kullanıcılar tarafından gelen raporlara göre yeni nesil ekran kartlarında irili ufaklı birçok sorun bulunuyor.

Sorunlar, tek bir nedene indirgenemeyecek kadar çeşitli. Kimi kullanıcılar yeni ekran kartıyla görüntü almakta bile sorun yaşadığını belirtirken, kimi kullanıcılar ise uyumlu olduğu söylenen sürücülerin bile performansı daha da baltaladığını iddia ediyor.

Yaşanan sorunlar neyden kaynaklanıyor?

NVIDIA tarafından tüm bu şikâyetlere yönelik resmî bir açıklama gelmediğinden problemlerin yazılımsal eksikliklerden mi, donanımsal hatalardan mı yoksa başka bir teknik sorundan mı kaynaklandığı belirsiz.

Reddit'te bazı kullanıcılar NVIDIA'nın en son sürücülerini yükledikten sonra siyah ekranlar ve başlatma hatalarıyla karşılaştıklarını belirtirken, paylaşılan bir örnekte RTX 5080, yalnızca PCIe 2.0 modunda çalışıyor. Sürücü geri alma işlemi birçok durumda sorunu çözse de bazı kullanıcılar ekran kartlarının artık anakart veya Windows tarafından tanınmadığını, dolayısıyla geri dönüş yapmanın da imkânsız hâle geldiğini bildiriyor.

Bazı iddialara göre NVIDIA, yeni nesil ekran kartlarını lansmandan önce yeterince test etme fırsatı bulamadı. Bu da VBIOS optimizasyonlarının ve anakart BIOS güncellemelerinin eksik kalmasına yol açtı.

Tabii tüm bu iddialar şimdilik spekülasyondan ibaret ancak yakın zamanda NVIDIA'nın tüm bu sorunları çözüme kavuşturması bekleniyor.