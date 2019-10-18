Russell Crowe, Yeni Filmi İçin Cem Yılmaz’ı Tebrik Etti

Ünlü oyuncu Russell Crowe, daha önce bir filmde beraber rol aldığı Cem Yılmaz’ı yeni filmi Karakomik Filmler için tebrik etti. Cem Yılmaz, Crowe’un tebriğine bir cevap yayınladı.

Cem Yılmaz’ın yeni filmi "Karakomik Filmler", bu hafta vizyona girdi. Karakomik Filmler, bir seri olacak. Yayınlanan film, serinin ilk iki adımını oluşturuyor. Serini iki filmini birleştiren Karakomik Filmler’in bu iki parçasının isimleri “2 Arada” ve “Kaçamak”.

Ünlü oyuncu Russell Crowe da, Cem Yılmaz’ı yeni filmi için tebrik etti. Cem Yılmaz ise Russel Crowe’un tebriğini Twitter hesabından paylaştı ve Crowe'a teşekkür etti. Cem Yılmaz, attığı tweette, “Sevenim çok. Geçmiş 6 sene boyunca her filmimde arayıp hayırlı olsun başarılar der mi lan bir insan? Amcanın oğlu olsa yapmaz. İyi adam iyi. Ne zaman bir kardeşe ihtiyacın olsa o her daim orada! Teşekkürler Maximus!” açıklamasını yaptı.

Russell Crowe ve Cem Yılmaz, 2014 yılında Çanakkale Savaşı’nı konu alan Son Umut filminde beraber rol almışlardı. Aynı filmde Cem Yılmaz’ın yanında Yılmaz Erdoğan da rol almıştı.

Cem Yılmaz’ın yeni filmi Karakomik Filmler, 18 Ekim’de (bugün) vizyona girdi. Karakomik Filmler, aslında Kaçamak ve 2 Arada adında iki farklı filmden meydana geliyor. Kaçamak’ta birlikte tatile çıkan 4 arkadaşın başına gelenler konu edilirken, 2 Arada’da bir arabalı vapurda Ayzek isimli karakterin başından geçenler anlatılıyor.