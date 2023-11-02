Marvel, Disney+ serileriyle başladığı Avengers: Secret Wars hikâyesi için başrollerini buldu: Tobey Maguire'ın Örümcek-Adam'ı ve Hugh Jackman'ın Wolverine'i.

Marvel'ın sinematik evrenlerinde işi pek de yolunda gitmiyor. Son dönemde zaten eleştirilerin odağında yer alan Marvel yapımlarının üstüne Jonathan Mayors gibi isimlerin yaşadığı sorunlar, Disney'deki yöneticileri de kara kara düşündürüyor. Bu yüzden de yeni bir yol haritası çizilmiş olabilir.

10 Kasım'da vizyona girecek olan The Marvels için beklentiler oldukça düşük. Yazarlar sendikasının grevinden sonra filmin yeniden çekilecek sahneleri oldukça gecikti ve hikâye de elden geçirilemedi. Disney'in tahminleri, filmin 75-80 milyon dolarlık bir açılış yapacağı yönünde. Filmin maliyeti ise 250 milyon dolar civarında.

Marvel bir çıkış yolu arıyor

Jonathan Mayors ise aile içi şiddet davalarıyla gündemde. Her ne kadar Mayors esas kurbanın kendisi olduğunu söylese de bir defa ismi olumsuz şekilde medyada yer aldı. Mayors'ın canlandırdığı Kang, yeni Thanos olacağı açıklanmış bir karakter.

Marvel yöneticileri yıllık toplantılarını yapmak için toplandıklarında, bu sorunlara karşı bir çıkış arıyorlar. Marvel yöneticilerine göre bu çıkış da geçmişten gelen, ismi büyük heyecan uyandıran yıldızlardan geçiyor. Bu nedenle de Avengers: Secret Wars için ismi önce çıkan iki isim bulunuyor. Bu isimler, Tobey Maguire'ın Örümcek-Adam'ı ve Hugh Jackman'ın Wolverine'i.

Secret Wars neden ideal aday?

2015 yılında çizgi romanlarda gördüğümüz Secret Wars hikâyesi, teknik olarak Marvel'in "Hikâyeler de amma karıştı, filmleri izleyip gelenlerin kafası karıştığı için çizgi roman satamıyoruz, şöyle bir sıfırdan başlayalım" dediği bir hikâye. Bütün Marvel evrenleri yok olurken sadece bir savaş dünyasının kaldığı bu dünya, farklı evrenleri bir araya getirmek için de iyi bir alternatif. Bu dünyada Wolverine ve Maguire'ın Örümcek-Adam'ı başrolleri paylaşabilir. Hollywood'a yakın kaynakların iddiaları da bu yönde. Öte yandan bir başka ihtimal olarak Tony Stark ve Robert Downey Jr. gibi isimlerin geri gelebileceği de iddia ediliyordu.

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