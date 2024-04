Tom Holland'ın yer aldığı Örümcek-Adam filmlerinin yapımcısı Amy Pascal, ilk film için oyuncu seçerken Zendaya'nın kim olduğuna dair ne kendisinin ne de Kevin Feige'nin bir fikri olmadığını açıkladı.

2017 yılında Marvel Sinematik Evreni'nde ilk defa bir Örümcek-Adam filmi görmüştük. Tom Holland'ın canlandırdığı Peter Parker/Örümcek-Adam karakterimize başrollerde eşlik eden isimlerden biri de MJ rolündeki Zendaya idi. Filmin oyuncu seçimleriyle ilgili olarak yapımcı Amy Adams samimi itiraflarda bulundu.

Pascal, Variety'ye verdiği röportajda "Size dürüst olacağım, ne Kevin Feige ne de ben Zendaya'nın kim olduğunu bilmiyorduk. Makyaj yapmamıştı ve sıradan bir genç kız gibi giyinmişti. "Tanrım, o harika. Filmde olması lazım!" diye düşündük. Kim olduğunu ve meşhur olduğunu öğrendiğimizde kendimizi aptal gibi hissetmiştik." ifadelerini kullandı.

Zendaya, Örümcek-Adam öncesinde de şöhrete sahipti

Her ne kadar Marvel genellikle pek popüler olmayan isimleri bulup zirveye çıkarmayı tercih etse de Zendaya'nın durumu biraz daha farklı. Disney Channel'ın iki başarılı yapımı Shake It Up ve K.C. Undercover'da büyük çıkış yakalayan Zendaya, Beyonce'nin Lemonade filminde de yer aldı. Dancing with the Stars adlı yarışmada da finale kalmayı başardı.

Feige ve Pascal, ilk üç Örümcek-Adam filminin yapımcılığını beraber gerçekleştirmişti. Bu filmlerden ikisi gişede 1 milyar dolar barajını geçmeyi başardı. Gelmesi beklenen dördüncü Örümcek-Adam filminde de Zendaya ile Tom Holland bir kez daha kamera karşısında bir araya gelecek.