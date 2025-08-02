Popüler hayatta kalma oyunu Rust'ın mobile geleceği geçen yılın sonlarında açıklanmıştı. iOS ve Android için yayımlanacak yapımdan ilk fragman nihayet geldi.

2018 yılında piyasaya sürülen Facepunch Studios imzalı Rust, kısa sürede dünya çapında oyuncular tarafından çok sevilen bir oyun olmayı başarmıştı. Hayatta kalma türündeki bu oyunda, malzemeleri kullanarak, yemek yiyerek ve diğer gereklilikleri yerine getirerek hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Aynı zamanda bunu diğer oyuncularla mücadele ederek yapıyorsunuz.

Rust, şimdiye kadar sadece PC ve konsol oyuncuları için sunulan bir yapımdı. Ancak geçtiğimiz yıl, popüler yapımın mobile de geleceği açıklanmıştı. O zamandan beri de mobil versiyon konusunda pek bir gelişme yoktu. Nihayet bu değişti ve Rust’ın mobil versiyonunun ilk resmî fragmanı yayımlandı.

Rust Mobile’ın ilk fragmanı

Yukarıdan ulaşabileceğiniz fragmanda Rust’ın mobilde nasıl görüneceğine dair fikir edinebiliyoruz. PC’yi aratmayan üst düzey grafikler, mobil versiyonda da olacak ve kullanııclar telefonlarından hayatta kalmak için yarışacaklar. Daha farklı oyun stilleri ve uzunlukları gibi yenilikler de göreceğiz. Oyun, Android ve iOS kullanıcıları için piyasaya sürülecek.

Rust Mobile’ın ne zaman çıkış yapacağına dair maalesef herhangi bir açıklama yok. Ancak geliştirici, 20-24 Ağustos arasında düzenlenecek Gamescom’da demosunun gösterileceğini ifade etti. O zaman hakkında daha fazla bilgi edinebiliriz.